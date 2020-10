'Neki političari izjavama potiču na nasilje. Ako ne prestanu, na sebe preuzimaju odgovornost'

HDZ-ovci zastupnici pozvali su sve političke stranke da se ograde i osude zločin koji se dogodio na Markovu trgu i da smire tenzije u društvu. Bačić je prozvao Penavu zbog izjava naglasivši kako dolijeva ulje na vatru

<p>Pozivamo na razum i ograđivanje od događaja koji su se dogodili početkom tjedna na Markovu trgu. Ocjenjujemo kako oporbene stranke na određeni način relativiziraju zločin koji se dogodio. Neograđivanjem od govora mržnje kojem svjedočimo u javnom prostoru i na društvenim mrežama, a relativizacijom tog događaja, ne samo da političke stranke taj događaj ne osuđuju nego ga gotovo i odobravaju pa određenim izjavama gotovo i potiču kako bi došlo do eskalacije sukoba i ovakvih događaja u društvu, poručio je HDZ-ov <strong>Branko Bačić </strong>posebno prozvavši <strong>Domovinski pokret </strong>i njegove zastupnike zbog izjava koje daju ovih dana nakon pucnjave na zgradu Vlade i policajce na Markovu trgu. </p><h2>'Penava dolijeva ulje na vatru, Vidović Krišto se prometnula u ikonu krajnje desnice'</h2><p>- Kada Penava kaže da građani gotovo imaju pravo držati oružje kod kuće zbog nezadovoljstva stanjem u društvu i kako to predstavlja izraz mladenačkog bunta, to je izjava koja u svakom slučaju predstavlja dolijevanje ulja na vatru. A prije mjesec dana, kada je pronađeno isto tako nezakonito oružje kod nekog drugog građanina, to je predstavljao terorizmom - istaknuo je još Bačić dodavši kako je tada, takvu izjavu <strong>Ivana Penave</strong>, lider Domovinskog pokreta kroz čiji Klub Penava u Saboru djeluje, <strong>Miroslav Škoro,</strong> ocijenio figurativnom.</p><p>- Na taj način Domovinski pokret se promovira u stranku krajnje desnice, a <strong>Karolina Vidović Krišto</strong> se izjavama da ni tenkovi ne mogu spasiti Markov trg od eventualnog bunta građana prometnula u ikonu krajnje desnice - rekao je i pozvao sve političke stranke na smirivanje tenzija u društvu. </p><p> - Ne može se dozvoliti da zbog pojedinačnog nezadovoljstva građani preuzimaju stvar u svoje ruke. Treba prepustiti institucijama da odrede sve okolnosti, kao i da li se radi o izoliranom slučaju ili, kao što je rekao predsjednik Vlade, postoje elementi terorističkog čina - poručio je HDZ-ov saborski zastupnik. </p><p>Ponovno je pozvao sve političke stranke da se jasno ograde i osude takva djelovanja. U suprotnom, istaknuo je, preuzimaju odgovornost na sebe.</p><p>- Pojedinac ili stranke preuzimaju revolucionarno pravo da prokazuju legalno izabranu vlast nelegalnom i neustavnom. Krajnje je vrijeme da se takvim strankama kaže da s time moraju prestati jer ukoliko ne prestanu i nastave s ovakvim govorom preuzimaju na sebe odgovornost za eventualna nova slična nemila događanja - rezolutan je Bačić.</p><p>I <strong>Ante Deur</strong> je pozvao sve političare i javnost da osvijeste kako je čin na Markovu trgu izuzetno opasan čin. </p><p>- Moramo svi biti svjesni što se moglo iz toga izroditi i kakvo se još veće zlo moglo dogoditi. Ne smijemo sagledavati ovo činjenicom o nekakvim tenkovima jer su to opasne rečenice. Imamo institucije, povjerenje u njih, mi ne znamo što je ovog mladića nagnalo na ovakav opasan čin i svi zajedno budimo duboko u svijesti da su to činjenice koje su vrlo opasne - poručio je i apelirao na sve koji imaju oružje da ga i vrate. </p><p>- Ovo je ozbiljna situacija da bi se poigravali aktivizma u politici s ovakvim činom koji se desio. Imamo policajca koji je ranjen. Ja razumijem da je narod bio u Domovinskom ratu, bez oružja i da se '90-ih godina našao u teškoj situaciji, ali danas imamo svoju državu i izbore kad smo svi na trkalištu. Danas je HDZ pobjednik izbora, sastavio je Vladu i dopustimo da na kvalitetan način tu vlast konzumiramo - istaknuo je. </p><p><strong>Krunoslav Katičić</strong> naglasio je kako su Domovinski pokret i Most na nedavnim izborima ostvarili zajedno znatno manji rezultat nego HDZ sam.</p><p>- Ovakve teme i ovakav teroristički čin koji se dogodio samo dodatno radikaliziraju društvo. Parlamentarni pobjednik koji je formirao Vladu i koji radi svoj posao neće dopustiti da saborska manjina, koja je u Sabor ušla s puno manjim izbornim rezultatom, kroji sudbinu i nameće teme za društvo - poručio je.</p><h2>Na pitanje odgovornosti HDZ-a zbog atmosfere u društvu, Bačić upire prst i u krajnju ljevicu</h2><p>Novinari su ih upitali u kojoj mjeri misle da je i HDZ doprinio ovakvoj atmosferi u društvu svojim činjenjem ili nečinjenjem podsjetivši na podizanje šatora od strane branitelja, u kojem je bio i Deur, potom i na prijetnje plinskim bocama, na činjenicu da <strong>Andrej Plenković </strong>tada nije osudio nasilne i ekstremne činove, gostovanja HDZ-ovaca u emisiji Bujica koja širi mržnju, ali i na Ivana Penavu kojeg HDZ nije izbacio iz stranke... Bačić je okrenuo pilu naopako pa uperio prst na drugu stranu, u krajnju ljevicu zbog Zvijezde petokrake. </p><p>- Vi to svodite samo na desni i krajnje desni politički spektar. A za ovakvu situaciju koja se događa u Hrvatskoj možemo i trebamo promatrati što radi krajnja ljevica. Ja nisam vidio da je ovako žestoko osuđeno postavljanje Zvijezde petokrake u Rijeci, premda to izaziva oprečna stajališta velikog dijela društva - rekao je naglasivši kako se i HDZ transformira. </p><p>- HDZ je na svojim unutarstranačkim izborima odredio smjer u kojem želi ići i kako vidi Hrvatsku, u kojoj trebamo zajedništvo svih građana. HDZ je, otkako je došao Andrej Plenković, u procesu transformacije. On je došao da transformira HDZ, a samim time i Hrvatsku, ali to je jedan proces koji se ne može završiti preko noći, koji ni sad nije završen. Pred nama je još jako puno obaveza i od toga mi u HDZ-u ne bježimo - rekao je pa opet okrenuo na krajnje lijevi politički spektar.</p><p>- Ali isto tako, onaj krajnje lijevi politički spektar često puta nepromišljeno, ne vodeći računa o cjelokupnosti interesa društva i države, po tom postupa na jednak način kao i krajnja desnica. Hrvatska nam treba biti ispred naših partikularnih interesa, a ovaj strašan i tragičan događaj pokušava se, neću reći lešinariti, ali iskoristiti za vlastiti politički probitak. Mi u HDZ-u to ne dozvoljavamo. I mi ćemo to odagnati na sve moguće načine kako bismo gradili Hrvatsku onakvu kakvu smo promovirali na izborima - rekao je. </p><p>Deur, samo par minuta nakon pozivanja na smirivanje tenzija, govoreći o prosvjedu branitelja ukazao je na postupanje interventne policije koja je "ušla u Markovu crkvu u kojoj su bili stopostotni invalidi sa suprugama."</p><p>- Nitko ne opravdava čin plinskih boca, ali isto tako moramo komentirati interventnu policiju, koja je ušla u crkvu na ljude koji su svoj život dali za ovo gdje mi zajedno stojimo - rekao je dodavši kako su branitelji uvijek pozivali na dijalog. </p><p>- To je nešto što je najbitnije. Domovinski rat je najveća vrijednost ove zemlje i sigurno u procesu tadašnje vlasti, invalida Domovinskog rata i ministra branitelja nije došlo do tog dijaloga. Došli su prosvjedi, kritika je uvijek dobra, ali ona mora biti demokratska jer su to bili demokratski prosvjedi. Nitko nije pozivao na radikalizaciju. A da li se danas pitamo tko je Crvenu zvezdu stavio na riječki neboder - poručio je Deur.<br/> </p>