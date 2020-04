'Neki traže pristup misama samo da bi ispali veći vjernici!'

Splitski svećenik don Ante Žderić, svećenik u Župi Gospe Fatimske na Škrapama, osvrnuo se u nedjelju na aktualnu situaciju sa socijalnim distanciranjem i najavu misnih slavlja uz prisustvo vjernika, koja bi trebala početi u svibnju.

Naglasio je da tu najavu treba shvatiti uz veliku mjeru opreza:

- Vjernik sluša Boga i znanost, fanatik histerizira i proziva. On se ne klanja Bogu, nego sebi, diveći se sebi koliko je u pravu. Nemojte se sada pokolebati. Bilo bi mi krivo da zbog nečije zadrtosti moram nekog sprovoditi na Lovrincu - poručio je, između ostalog prenosi Dalmacija Danas.

Njegovu današnju objavu prenosimo u cijelosti.

- Dragi župljani, poštovani prijatelji i svi ljudi dobre volje! Pozdravljam vas uskrsnim pozdravom: Krist uskrsnu – uistinu uskrsnu!

U ove svete vazmene dane još jednom vam se obraćam, želeći vam posvjedočiti svoju ljudsku, kršćansku i pastirsku brigu. Čitavo ovo vrijeme s vama smo, kao župa, kontaktirali telefonski, putem mrežnih stranica župe i osobno, poštujući socijalnu distancu. Svaki smo dan revno sami slavili svete mise i Bogu uznosili svoje molitve za sve vas i za sav svijet. Siguran sam da smo i mi bili i da jesmo u vašim molitvama. Iako fizički distancirani, naše vjerničko zajedništvo nije nestalo. Zapravo, ono je u ovoj situaciji globalne pandemije dobilo jednu novu dimenziju.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Razumijemo da su vam zadnji tjedni i mjeseci bili teški. To se posebno odnosi na one koji su bolesni, u oskudici, usamljeni i koji su u ovom vremenu izgubili svoje bližnje. S tugom smo sprovodili preminule, s kojima se njihovi voljeni nisu mogli oprostiti na uobičajan način. Neki svojim bližnjima, zbog bolesti i mjera samoizolacije, nije mogli ni na sprovod. Takve posebno pohvaljujemo zbog samoprijegora u držanju propisanih mjera (samoizolacija), pa i pod cijenu nedolaska na ispraćaj najmilijima.

Poštovani! S pastirskom odgovornošću apeliramo na sve vas da se i dalje pridržavate propisanih mjera zaštite sebe i drugih. Čini nam se da smo na dobrom putu nadvladavanja pandemije, no ako se sada opustimo ili budemo ponašali neodgovorno, moguć je povratak virusa, što bi sav dosadašnji trud i žrtvu učinilo bezvrijednima. To nam se ne smije dogoditi. Vjernik koji bi svjesno kršio mjere zaštite teško bi sagriješio, i to bi ga učinilo nedostojnim primanja euharistijskog Krista.

Jednako tako, najavu možebitnih vjerskih službi uz prisustvo vjernika od početka svibnja također treba shvatiti uz veliku mjeru opreza. Ovo pišem potaknut pitanjima zadnjih dana glede toga. Dragi župljani, vjernici i svi ljudi dobre volje, vjera nas uči da je naše vječno spasenje Bogu drago i da je ono zadatak Crkve, ali Bogu je jednako drago i naše tjelesno i duševno zdravlje te dobro svakog čovjeka. Vjerniku mora biti strano svako zanemarivanje svojeg i tuđeg zdravlja i sigurnosti. I to ga ne čini manje vjernikom, zapravo, vjera se, među ostalim, očituje i u brizi za svoju i sigurnost drugih.

S obzirom na možebitne mjere oko mise od početka svibnja, želim istaknuti i apelirati da se u tom slučaju klonite svakog masovnijeg dolaska u crkvu. To osobito vrijedi za starije i osobe s kroničnim bolestima. Čini mi se da se neki (ne svi) žele pokazati većim vjernicima od svih, tražeći pristup misama. Mnoge od tih prije pandemije nisam baš puno viđao u crkvi, pa se pitam je li takvo njihovo traženje izraz vjere ili samopromocije kao „velikih“ vjernika. Meni je, kao vjerniku i svećeniku, dovoljno biti „mali“ vjernik, koji sluša Crkvu, znanost i glas razuma. Mislim da je to dovoljno i Bogu.

Poštovani, ukoliko netko od početka svibnja i možebitnih dozvoljenih misa s narodom misli da griješi ako izostane zbog sigurnosti, taj „grijeh“ kao vaš pastir preuzimam pred Bogom kao svoj vlastiti. Ne brinite, dobar sam s Njim pa ne mislim da bi me zbog toga bacio u muke paklene. I Njemu i meni je važno vaše zdravlje, kao i vječno spasenje. Bog traži razumne vjernike, a ne fanatike. Fanatici su razapeli Isusa, uvjereni da ga ubijaju čineći dobru i Bogu milu stvar. Upamtite: vjernik sluša Boga i znanost, fanatik histerizira i proziva. On se ne klanja Bogu, nego sebi, diveći se sebi koliko je u pravu.

Draga braćo i sestre, pozivam vas na strpljenje i razum. I do sada ste se pokazali takvima. Nemojte se sada pokolebati. Bilo bi mi krivo da zbog nečije zadrtosti moram nekog sprovoditi na Lovrincu. Bog će dati da se, kad bude posve sigurno, okupljamo na našim vjerskim slavljima. Crkva nije ista bez vas. Zato, hrabro i pametno! Time što ste razboriti, niste manje vjernici. Upravo suprotno.

Pozdravljajući vas u Kristu, na sve zazivam Božji blagoslov!!!

Vaš sumolitelj Uskrslom Kristu don Ante.”

