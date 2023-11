Neki trgovci radili nedjeljama i blagdanima: U četiri mjeseca inspektori su kaznili njih 51

Inspektori su u četiri mjeseca od kad je Zakon o trgovini stupio na snagu, kaznili više od 50 trgovaca i obrtnika.

Neki su ipak na blagdane radili kao i u srijedu na blagdan Svih Svetih, pa je zbog toga inspekcija imala posla.

Od 1. srpnja od kad je Zakon stupio na snagu, inspekcija državnog inspektorata provela je 929 kontrola rada prodajnih objekata vezano uz radno vrijeme, isticanje radnog vremena i zabranu rada blagdanima, a utvrđena je 51 povreda odredbi.

Na jučerašnji blagdan Svi svetih tržišna je inspekcija provela 328 kontrola prodajnih objekata - a utvrđeno 9 povreda odredbi o neradnim blagdanima, piše RTL.

- Ja bih komentirala da se tu radi o malom broju nepravilnosti što pokazuje to da trgovci poštuju zakone RH bez obzira što se s njima ne slažu!", rekla je Dorotea Jurčić, članica pravnog tima udruge Glas poduzetnika te je sugerirala trgovcima kojima se ovo dogodi da ako zaprime obavijest o podizanju optužnog prijedloga ili prekršajni nalog da angažiraju branitelja

Propisane kazne za pravne osobe su od 660 do više od 39 tisuća eura - za odgovorne osobe unutar pravnih osoba kazne su od 530 do više od 9000 eura, i za obrtnike kazna od 530 do više od 13 tisuća eura.