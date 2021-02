SDP-ov šef Peđa Grbin u RTL Direktu je o unutarstranačkim obračunima rekao da bi SDP sam sebi pucao u nogu da to nije učinio. Na pitanje što im je to trebalo, spomenuo je Sabin slučaj i upitao kako mogu biti vjerodostojni i tražiti od ljudi da te podrže, ako ćeš ići na izbore s osobom s takvim utezima.

- Situacija je potpuna jasna, a što se tiče zagrebačke organizacije, ona je imala ozbiljnih problema s funkcioniranjem, sa činjenicom da su neki njeni članovi bili umiješani u klijentelizam i oportunizam i pogledavali prema Milanu Bandiću. Mi smo tome rekli ne i pred građane i Vukovara i Zagreba izaći ćemo čista obraza i otvorena srca sa ciljem da ponudimo najbolje ljude koje SDP ima - rekao je Grbin.

Nije htio komentirati Sabine izjave da su imali dogovor da on da mandat člana Predsjedništva u mirovanje, mandat predsjednika lokalne organizacije u mirovanje i da se onda može kandidirati. Samo je dodao da nije korektno govoriti o internim razgovorima s kolegama.

- Sjetite se što sam govorio u izborima, da nije trebao biti kandidat za Sabor, kako bih onda mislio da treba biti kandidat za gradonačelnika? - pitao je Grbin, a na pitanje oko političke korupcije nastavio je:

- Pojasnit ću vam što je dopušteno, a što nije. Vi i ja pregovaramo o koaliciji u Zagrebu. Prošli su izbori, trebamo sklopiti koaliciju. Vi smatrate da se u Zagrebu trebaju izgraditi dva mosta preko Save jer postoje ozbiljni prometni problemi. Ja mislim da se treba sagraditi jedan. Sjednemo i razgovaramo i dogovorimo se da je ispravno sagraditi dva mosta, to je dopušteno. Ali ako ja vama kažem, 'Čuj stari, dat ću ti 50 milja eura da me podržiš i ti onda kažeš, može' - to je politička korupcija, rekao je Grbin.

Na Šprajcovo pitanje kako ovdje nije bila riječ o eurima, već o mjestu u nadzornim odborima, slično kao s Tušekom te da govori o raspodjeli funkcija.

- Ako se nešto radilo 30 godina i svi se slažemo da je to krivo, je li onda ispravno napokon tome reći, dosta i vrijeme je da s takvom praksom prestanemo. Mislim da jest. I po cijenu, recimo u Vukovaru, nešto lošijeg rezultata, ali ovu državu treba mijenjati. Iz temelja. Ako nećemo krenuti od sebe, kakvu vjerodostojnost mogu imati pred bilo kojim biračem kad od njega zatražim povjerenje, ako nisam spreman početi čistiti od sebe i svoje političke opcije - rekao je Grbina.