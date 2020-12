Neki ugostiteljski objekti još rade, i to pred nosom Stožeru...

<p>Moj je obrt registriran kao trgovina i ja smijem prodavati kavu za van, to je sve legalno, ali nije rješenje, gubici su nam zaista veliki.</p><p>Rekla nam je to vlasnica obrta u Zaprešiću, točno u zgradi šefa Stožera, ujedno ministra unutarnjih poslova, Davora Božinovića. Dok smo razgovarali s vlasnicom, ljudi su dolazili i na ulazu gdje je postavljen pult s pleksiglasom naručuju željeno piće. Potom konobar u maski i rukavicama uzima narudžbu, naplati te ostavlja traženu narudžbu na stol. Nema zaustavljanja i nema sjedenja, kupci odmah pri preuzimanju odlaze dalje.</p><p>- Ovo je na neki način pokušaj koliko-toliko zarade, ali je to sve malo. Mi smo mali objekt te imamo stalne mušterije, koji su naučeni sjesti i u miru popiti kavu, toga više nema. Mi smo trgovina jer u prodaji imamo i vina - rekla je vlasnica. Nakon što smo razgovarali s vlasnicom obrta, uputili smo se u druge objekte, ali su oni svi bili zatvoreni. Vode se kao objekti jednostavnih usluga, pa samim tim ne smiju raditi. No stanari su nam rekli da ne poštuju svi mjere, i to u zgradi šefa policije.</p><p>- Znaju neki otvoriti kafiće ujutro i komotno piju kave i nikome ništa. Oni štete drugima - kažu.</p><p>Prema odluci Stožera, dostava ili isporuka hrane i pića dopušteni su samo ugostiteljskim objektima navedenim u Odluci, tj. ugostiteljskim objektima iz skupine 'Restorani', skupine 'Catering objekti' i vrste kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet iz skupine 'Barovi'. Ugostiteljskim objektima iz skupine 'Objekti jednostavnih usluga' to nije dopušteno. Pod pojmom 'piće' u smislu ove Odluke smatraju se i napici kao što su kava i čaj. Također, mjera 'zabrane prodaje alkoholnih pića od 22 do 6 sati' odnosi se i na ugostiteljske objekte kojima je dopuštena dostava hrane i pića.</p><p>- Mjere zatvaranja su pune rupa i nejasne su. Proglasili su ugostitelje širiteljima zaraze, a sad se kave prodaju na svakom koraku, i to na samoposlužnim aparatima koje nitko higijenski ne kontrolira. Zanima me je li to potencijalno širenje zaraze ili sad nikome ništa ne smeta. Važno je da su svim malim, obiteljskim kafićima, zatvorili vrata i time jedine prihode koje imaju - rekao je Marin Medak, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja.</p><p>Na pitanje je li moguće onda da se svi registriraju da imaju dostavu i time mogućnost prodaje kave za van kaže da je to kompliciran proces.</p><p>- To su drugi minimalni tehnički uvjeti, za dobivanje takve dozvole trebaju vam 3-4 mjeseca, ne isplati se - pojasnio je Medak.</p>