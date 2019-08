NEM u Zagreb dovodi najveće svjetske produkcijske kuće

Događanje posvećeno TV industriji, New Europe Market Zagreb (NEM Zagreb) prvi puta će se održati u Zagrebu u Esplanade Zagreb Hotelu od 11. do 13. prosinca 2019. godine. Za razliku od već poznatog NEM-a Dubrovnik, najvećeg TV marketa u CEE regiji koji tematski pokriva cijelu TV industriju, NEM Zagreb će se tijekom tri dana bogatog programa fokusirati na kreiranje TV i filmskih sadržaja.

Uz panel rasprave, prezentacije i screeninge TV serija, NEM Zagreb uključuje nekoliko novosti među kojima je natječaj za izbor najboljih scenarija serija (scripted) i formata (unscripted). Od prijavljenih u jednoj i drugoj kategoriji žiri će odabrati 20 scenarija čiji će se autori na NEM-u Zagreb sastati s čelnim ljudima najpoznatijih svjetskih produkcijskih kuća, a 6 najboljih scenarija iz obje kategorije bit će predstavljeni u velikoj dvorani pred svim sudionicima. Po jedan najbolji scenarij u svakoj kategoriji bit će nagrađen s novčanom nagradom od 5.000 eura.

„Nakon niza uspješnih godina NEM-a Dubrovnik, želja nam je posvetiti se stvaranju TV sadržaja u Hrvatskoj, ali i šire. Naša zemlja je prepuna ljudi s odličnim idejama, a upravo njima želimo na NEM-u Zagreb ponuditi platformu na kojoj će te ideje moći i realizirati. Pripremamo se za veliki broj prijava i pozivamo sve kreativce da se priključe natječaju i iskoriste priliku za sklapanje posla iz snova“, rekla je Sanja Božić-Ljubičić, direktorica tvrtke Mediavision, organizatora NEM-a Zagreb.

Ekskluzivni screeninzi lokalne i svjetske produkcije bit će popraćeni razgovorom s autorima i kreativcima koji su radili na TV serijama, a poseban prostor dat će se domaćim nezavisnim projektima. Bogat program NEM-a Zagreb namijenjen je širenju znanja o najboljim praksama stvaranja sadržaja, a želja je ovakvim tipom događanja omogućiti stvaranje distribucijskih kanala i dovesti do povećanja ulaganja u ovaj dio industrije. Jedna takva praksa o kojoj će biti riječ je mogućnost koprodukcije kako na europskoj, tako i na regionalnoj razini kao način za stvaranje kvalitetnog i globalno konkurentnog proizvoda. NEM Zagreb će tako na jednome mjestu okupiti one koji se žele educirati o stvaranju sadržaja, kao i one koji donose odluke u TV industriji, sve s ciljem poticanja kreativnosti u stvaranju TV projekata.

Neke od stotina najvećih tvrtki koje su do sada sudjelovale na NEM-u Dubrovnik i koje se očekuju na NEM-u Zagreb su BBC Studios, ITV Sudios Global Entertainment, Sony Pictures Televison, Global Agency, Fremantle, yes Studios, Viacom International Studios, CBS Studios International, Warner Bros. i mnogi drugi.

NEM Zagreb nastao je potaknut velikim uspjehom NEM-a Dubrovnik koji već 7. godinu u CEE regiju dovodi vodeće stručnjake iz TV industrije i služi kao uspješna platforma za raspravu o najaktualnijim temama. NEM Dubrovnik poznat je kao TV market s najljepšim pogledom, a isti dojam neće nedostajati ni na NEM-u Zagreb koji se smjestio u glavni grad Hrvatske čiji je Advent tri godine za redom prepoznat kao najljepši u Europi.

„Zagreb je čaroban u prosincu i to je definitivno jedan od razloga zašto smo se odlučili upravo za taj grad u to vrijeme. Sigurni smo da će naši gosti koji dolaze iz svih krajeva svijeta uživati kako u NEM-u Zagreb, tako i u događanjima na zagrebačkim ulicama“, dodala je Sanja Božić-Ljubičić.

Detaljnije informacije o događanju potražite na NEM Zagreb web stranicama.