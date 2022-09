'Nema besplatnog ručka, 21 milijarda kuna mjera prelomit će se preko leđa poduzetnika'

Mjere su sveobuhvatne i socijalne. To se zapravo čini na papiru dobrim, no iza sebe kriju nezgodne stvari za ekonomiju. Mislim i da je ovo skretanje pozornosti s Ine, jer više nitko ni ne spominje tu aferu. Kada donesete mjere, morate znati da će to netko drugi platiti, nema besplatnog ručka, 21 milijardu kuna vjerojatno će platiti poduzetnici. Novi porez na dobit, kako je Vlada nazvala porez na firme čija je dobit narasla u krizi, pokazuje da će se paket mjera prevaliti preko leđa poduzetnika. Ove mjere u sebi imaju i krizni predznak, ali treba znati da mi nismo sad u krizi, tako da je paket mjera pretjeran zbog svoje širine. Nikad nije dobro kad su mjere preširoke jer onda ne znate koji je vaš cilj. Mjere su trebale biti jednostavnije, nije bilo potrebe za ovolikim paketom mjera, upozorava Petar Vušković, ekonomski stručnjak i predsjednik Centra za javne politike i ekonomske analize, u razgovoru za 24sata.