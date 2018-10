'Nema božje pravde, negativne presude oko franka su iznimka'

Saborski zastupnik SNAGA-e Goran Aleksić izvijestio je u četvrtak kako je predsjednik Vrhovng suda Đuro Sessa na sjednici saborskog Odbora za pravosuđe "nedvojbeno i jasno" rekao kako će svi predmeti koji se tiču slučaja franak imati prioritet na Vrhovnom sudu.

- To je jako važno jer se tiče preko 100 tisuća građana, a ako pridodamo i one koji su imali dileme s eurima i kunskim kreditima, onda je to i preko 200 tisuća građana”, rekao je Aleksić u stanici za slobodni govor u Hrvatskom saboru.

Podsjetio je i koja su to neriješena pravna pitanja, a koja će morati Vrhovni sud razriješiti.

- Prvo je pitanje imaju li dužnici koji su konvertirali CHF kredite pravo na obeštećenje. Drugo pitanje je hoće li ugovori s valutnom klauzulom CHF biti ništetni ili će ništetne biti samo ugovorne odredbe. Treće pravno pitanje je pitanje zastara potraživanja iz eura i kunskih kredita po pitanju preplaćenih kamata - navodio je Aleksić.

Aleksić se osvrnuo i na, kako je rekao, senzacionalizam u medijima, gdje se neke negativne presude prikazuju kao da su neka 'božja pravda', no one su, kaže, tek iznimka. U tom je kontekstu naveo presudu "od 3. srpnja 2018. kada je na temelju zahtjeva tužitelja odlučeno da se ne prihvaća njegov tužbeni zahtjev i da valutna klauzula CHF nije ništetna".

„Ta presuda bila je donesena prije nego je objavljena presuda Visokog trgovačkog suda, objavljena 11. srpnja, pa stoga ta presuda koja je bila negativna ne vrijedi ništa”, ustvrdio je Aleksić .

One koji su se obeshrabrili pozvao je da se ne boje jer, kaže, ta presuda nema nikakvu vrijednost.