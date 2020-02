Nema oluje u Hrvatskoj: Slabi vjetar, temperature naglo rastu

Silovito nevrijeme udarilo je u Europu. Oluja koju zovu Ciara ili Sabine krenula je od Velike Britanije gdje je jedan čovjek poginuo nakon što je na njega palo stablo.

Krećući se prema istoku široka fronta zahvatila je još i Francusku te gotovo čitavu Njemačku. Stotine letova otkazano je, a materijalna šteta je velika. Oluju su osjetili i u Sloveniji.

Oluja zaobišla Hrvatsku

U nastavku će tjedna u Hrvatskoj i okolici vrijeme za mnoge biti znatno povoljnije nego u ponedjeljak. Iako ne sasvim. Izražena južina će prestati, ali će se iznadprosječna toplina nastaviti, kao i nadmetanje oblaka, vedrine i sunca. Pritom će oblačnije biti u kopnenom području, gdje je i veća vjerojatnost povremene mjestimične kiše, u gorju i poneke pahulje. Tlak će zraka do subote većinom rasti, osim potkraj četvrtka i početkom petka, kada će prolazno ponovno biti u padu, ali manjem nego u ponedjeljak, prognoziraju s HRT-a.



Krunoslav Mikec: "U prvom dijelu utorka će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti većinom oblačno s povremenom kišom. Kasnije je velika vjerojatnost sunčanih razdoblja. Zapadnjak i sjeverozapadnjak će tijekom prijepodneva oslabjeti. Bit će podjednako toplo kao u u ponedjeljak, s jutarnjom temperaturom od 5 do 9 °C, a najvišom dnevnom između 11 i 14 °C.



U središnjoj Hrvatskoj će još u noći i ujutro mjestimice biti jakog vjetra, potom slabljenje zapadnjaka i sjeverozapadnjaka. Uz promjenljivu naoblaku u nekim područjima može biti kiše, uglavnom prijepodne te ponovno navečer. Temperatura će zraka od jutarnjih 6 do 9 °C danju porasti do vrijednosti između 12 i 15 °C.



Najviša dnevna temperatura na sjevernom Jadranu bit će malo viša nego u ponedjeljak - od 14 do 16 °C. Pritom će prevladavati sunčano, uz jugozapadni i zapadni, zatim sjeverozapadni vjetar. Zapadnjaka će biti i u gorju, u prvom dijelu dana na udare još jakog. A uz promjenljivu naoblaku mjestimice treba računati na malo kiše.

Iznadprosječno toplo za ovo doba godine



Kiše do sredine dana može biti i u dijelu unutrašnjosti Dalmacije, a na obali srednjeg Jadrana će biti većinom sunčano. Puhat će jugozapadnjak pa zapadnjak i sjeverozapadnjak, uglavnom na otvorenome moru moguće jak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 13 °C, u unutrašnjosti 3 do 7 °C, a najviša od 14 do 18 °C.



Iznadprosječno će toplo biti i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će biti promjenljivo oblačno uz mogućnost za malo kiše ponajprije u dolini Neretve te u Konavlima. Nakon juga u noći i prijepodne, zapuhat će zapadni i sjeverozapadni vjetar."



"I sljedećih dana u kopnenom području izmjena oblačnih i sunčanih razdoblja, pri čemu malo kiše ponegdje može pasti u srijedu te potom osobito u petak. Temperatura zraka malo će se sniziti, osobito noćna, pa u nekim predjelima ujutro može biti negativnih vrijednosti. U dane vikenda vjerojatno sunčanije i opet malo toplije.



Na Jadranu će uglavnom sunčano biti i u većem dijelu tjedna. Samo je na krajnjem jugu uz više oblaka tijekom srijede moguće malo kiše. A u petak se povećava vjeroajtnost za prolazno jače naoblačenje s mjestimičnom kišom. Vjetar će oslabjeti, a smjer će se mijenjati od sjeverozapadnjaka na buru i istočnjak, zatim u četvrtak jugo te u petak ponovno na sjeverozapadnjak. Zadržat će se razmjerno toplo.", prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing., iz DHMZ-a.

Velika šteta diljem Europe, bilo je i poginulih

Podsjetimo, najgore je bilo u Münchenu gdje je u zračnoj luci otkazano 420 letova. Njemačka zrakoplovna kompanija Lufthansa prizemljila je sve kontinentalne letove do 13 sati, a sve interkontinentalne do 14 sati u ponedjeljak, prenosi agencija dpa.

Snažni su vjetrovi u ponedjeljak nakon ponoći srušili su kran na krov katedrale u Frankfurtu. Kran je pritom oštetio i istočnu i zapadnu stranu krova koji je upravo bio usred renovacije. Šteta je, potvrdili su i vatrogasci, značajna, a snažni vjetrovi i dalje onemogućuju da se kran makne.

#Sabine hat auch bei uns in Frankfurt ihre Spuren hinterlassen😔Ein Baukran ist heute Nacht auf das Dach des Doms gestürzt. Wir tun alles, um den Schaden so schnell wie möglich zu beheben!

Oko 10.000 kućanstava u Velikoj Britaniji i Irskoj ostalo je bez struje, a službe su upozorile na poplave u Škotskoj i Engleskoj. U britanskom Brentwoodu otvorila se rupa nasred ceste i 'progutala' automobil.

U Švedskoj je jedan muškarac poginuo, a za drugim se traga nakon što im se čamac, dok su ribarili, prevrnuo u nedjelju na jezeru Svenljunga zbog snažnih vjetrova.

Bilo je burno i u Francuskoj. Na sjevernim dijelovima zemlje bez struje je ostalo 130.000 kućanstava. U Poljskoj je bez struje ostalo više od 55.000 kućanstava u ponedjeljak ujutro, objavila je agencija PAP.

U Sloveniji je uslijed oluje srušeno stablo na vozača koji je vozio prema Mariboru i on je na mjestu poginuo. Zbog jakog vjetra jugozapadnog smjera, koji na pojedinim mjestima dostiže brzinu do 100 kilometara na sat, agencija za okoliš za cijelo je područje Slovenije proglasila narančasti alarm, drugi najviši stupanj opasnosti od elementarnih nepogoda.