Nema dogovora o financiranju, paralizirane savezne agencije

Djelomična paraliza američkih saveznih službi nastupila je u ponoć po lokalnom vremenu u noći na subotu, nakon što demokrati i republikanci u Senatu nisu uspjeli postići dogovor o financiranju, podijeljeni oko pitanja imigracije i sigurnosti granica.

Zasad je nemoguće predvidjeti trajanje paralize službi savezne administracije, onih koje nisu nužne, a koja je počela upravo na obljetnicu ulaska predsjednika Donalda Trumpa u Bijelu kuću.

Foto: YURI GRIPAS

Američki Zastupnički dom donio je u četvrtak kasno navečer prijedlog zakona o privremenom financiranju savezne vlade do 16. veljače, s 230 glasova za i 197 protiv, ali je prijedlog potom propao u Senatu koji je rok imao do ponoći kako bi se izbjegla paraliza saveznih službi. Senat ima republikansku većinu od 51 člana, ali je za prolazak prijedloga zakona bilo potrebno prikupiti glasove 60 senatora.

Pregovori između vođe senatske republikanske većine Mitcha McConnella i vođe demokrata u Senatu Chucka Schumera nisu uspjeli a američka je vlada tehnički ostala u ponoć bez financiranja.

Republikanci i demokrati međusobno se optužuju za neuspjeh u postizanju dogovora, a demokrate optužuje i predsjednik Donald Trump.

Bijela kuća objavila je priopćenje u kojem krivi demokrate u Senatu za blokiranje nacrta zakona kojim bi se spriječila paraliza i u kojem naglašava da neće pregovarati o pitanju imigracije na čemu inzistiraju demokrati.

"Nećemo pregovarati o statusu nelegalnih imigranata dok demokrati drže naše građane taocima svojim bezobzirnim zahtjevima", kaže se u priopćenju Bijele kuće.

"Oni su noćas stavili politiku iznad naše nacionalne sigurnosti, vojnih obitelji, ranjive djece i mogućnosti naše zemlje da služi svim Amerikancima", kazala je Bijela kuća.

Foto: YURI GRIPAS

Trump je na Twitteru uputio kritiku demokratima, članovima Senata, napisavši da "oni hoće ilegalnu imigraciju i slabe granice".

Not looking good for our great Military or Safety & Security on the very dangerous Southern Border. Dems want a Shutdown in order to help diminish the great success of the Tax Cuts, and what they are doing for our booming economy.