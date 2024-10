Nema gdje pristati? Brod pun eksploziva neće u Ploče, nema zastavu, odbila ga i Crna Gora

Brod Kathrin, u vlasništvu njemačke tvrtke Concord Shipping, koji prevozi eksploziv za Izrael i još neke srednjoeuropske zemlje, neće pristati u Hrvatsku. Prije dva sata, taj brod se okrenuo i nastavio prema Sredozemlju, javlja Ploče Online.

Išao za Namibiju

MV Kathrin je krajem lipnja krenuo iz Vijetnama. Plovio je pod portugalskom zastavom, a cilj je bila Namibija. Međutim, aktivisti iz Amnesty Internationala su uspjeli izvršiti pritisak pa su ga namibijske vlasti odbile. Prema njihovim informacijama, prije dolaska do Namibije, brod je stao u Singapuru da natoči gorivo. Nakon što je dobio odbijenicu u Namibiji, nastavio je svoj put dalje: gorivo je natočio opet prošli tjedan u Malti i krenuo za Crnu Goru. I tu je dobio odbijenicu. Od tada, plovi Jadranskim morem. No zašto je brod toliko sporan?

Iz Amnesty Internationala navode da brod prevozi eksploziv za Izrael i još neke srednjoeuropske zemlje. Riječ je o 60 kontejnera TNT-a i osam kontejnera eksploziva heksogen. Tu informaciju potvrđuju i iz Namibije, ali i iz Portugala. Namibijska ministrica pravosuđa kaže da je tražila da se MV Kathrin odbije jer ta država ne podržava Izrael.

- Da, tražila sam od ministarstva prometa i mora da ne dozvole MV Kathrin pristajanje u našim lukama - rekla je Yvonne Dausab prije tjedan dana za tamošnji New Era.

Dausab svoju odluku potkrjepljuje time što je Namibija potpisnica Konvencije o genocidu, ali i potporom Palestini koju je Namibija odavno izrazila. Tu je i posebna izvjestiteljica Ujedinjenih naroda za okupirane palestinske teritorije Francesca Albanese koja je rekla da je osam spremnika eksploziva na brodu MV Kathrin "navodno ključne komponente u zrakoplovnim bombama i projektilima" koje Izrael koristi protiv Palestinaca. Albanese je pozvala i druge države da blokiraju pristajanje broda u njihovim lukama.

Međunarodno pravo iznad profita

Plan B je bio da dio tereta onda iskrca u Baru, a dio u slovenskom Kopru. Ni to nije uspjelo. Zatim se pojavila informacija da će pristati u Luku Ploče. Kako 24sata doznaju, tamo je teret trebao biti prekrcan u drugi brod koji bi se onda zaputio u Izrael. To bi Luci Ploče bilo dobro i plaćeno, međutim, postoji problem. Međunarodno humanitarno pravo zabranjuje svim državama prenošenje oružja strani u oružanom sukobu kada postoji jasan rizik da bi to doprinijelo ratnim zločinima. Ne zna se je li to službeni razlog zašto se brod vraća u Sredozemlje. A Kathrin ne može nigdje pristati jer je u međuvremenu brod ostao bez zastave.

- Prema posljednjim informacijama koje imamo, brod je sada, navodno, bez zastave. Portugal je povukao svoju zastavu pod kojom je brod Kathrin plovio nakon što se brod prije par dana deregistrirao u Madeiri. Brod sada nije registriran ni u jednoj zemlji i ne plovi pod ni jednom zastavom i kao takav ne može da uđe u more nijedne zemlje -rekla je Nataša Posel iz slovenskog Amnesty Internationala za televiziju N1:

A bez zastave i registracije, ne može uploviti u niti jednu državu. Dapače, ako se nađe u teritorijalnim vodama neke države, ta država ga ima pravo zaplijeniti.

Morski HR već nekoliko dana prati neobično ponašanje broda MV Kathrin. Još u četvrtak, brod je stajao nešto manje od 1 nautičke milje od hrvatskih teritorijalnih voda, ali u hrvatskom gospodarskom pojasu i nešto više od 12 nautičkih milja južno od otoka Lastova. Nakon što su iz Morskog HR-a poslali upit Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, brod se premjestio 10-ak milja jugoistočno. Brod je i tada bio u gospodarskom pojasu Republike Hrvatske, ali na standardnom međunarodnom plovnom putu. U petak ujutro, brod gasi Automatski identifikacijski sustav, što ne smije. NAime, svi brodovi osim vojnih moraju cijelo vrijeme svoje plovidbe imati uključen AIS. Tad se brod nalazio nasred Jadranskog mora, u graničnom području talijanskog i hrvatskog gospodarska pojasa.

Iz Luke Ploče su za Faktograf u četvrtak rekli da ne znaju hoće li brod uploviti kod njih.

- Luka Ploče d.d. trenutno nema potvrdu o tome hoće li spomenuti brod pristati u Pločama. Naša je obaveza kao lučki operater pružati lučke usluge u skladu s važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske, što činimo uz poštivanje svih sigurnosnih i pravnih standarda te procedura - rekli su.