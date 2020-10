Nema kiše 15 minuta... Da joj se nije nešto grozno dogodilo?

Idućih dana u unutrašnjosti većinom stabilno i barem djelomice sunčano. Dnevna temperatura zraka u postupnom porastu. Od nedjelje na Jadranu pretežno sunčano i toplije

<p>I danas će još ponegdje pasti malo kiše, ali će biti i više sunčanog vremena nego u četvrtak i petak. Jutro većinom malo svježije nego prošlih dana, u unutrašnjosti ponegdje uz maglu, samo rijetko pri tlu i slab mraz, a danju će biti malo toplije, iako i dalje uz temperaturu nižu od prosječne za sredinu listopada.</p><p>Od nedjelje još stabilnije te sunčanije i toplije, zamjetnije od srijede, kada će pojačati jugozapadnjak i jugo, a do tada razmjerno svježe, po nizinama unutrašnjosti uz čestu jutarnju maglu, ponegdje i slab mraz, uglavnom pri tlu, piše <a href="https://www.hrt.hr/666558/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-17102020" target="_blank">HRT</a>.</p><p>U subotu u Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo, prijepodne i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, osobito u Posavini. Vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 8 °C, a najviša dnevna oko 12 °C.</p><p>U središnjoj Hrvatskoj jutro malo svježije, a dnevna temperatura malo viša nego na istoku. Bit će promjenjivo oblačno i uglavnom suho, ujutro ponegdje uz kratkotrajnu maglu.</p><p>Na sjevernom Jadranu i u gorju djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Ujutro po gorskim kotlinama ponegdje može biti magle. Uz obalu će ujutro puhati umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 2 do 4 °C, na Jadranu između 8 i 11 °C. Najviša dnevna od 10 do 12 °C, uz obalu između 15 i 17 °C.</p><p>U Dalmaciji promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, a mogući su i pljuskovi, osobito u unutrašnjosti. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura ujutro od 6 do 8 °C, na moru između 11 i 13 °C, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 18 °C.</p><p>Podjednako toplo bit će i na jugu Hrvatske, gdje će biti promjenjivo i nestablno. Mjestimice će biti kiše, pa i u obliku pljuskova, osobito u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni."</p><h2>Početkom novoga tjedna stabilnije, ali...</h2><p>"Idućih dana u unutrašnjosti većinom stabilno i barem djelomice sunčano. Ujutro mjestimice magla, a početkom idućeg tjedna ponegdje i slab mraz. Dnevna temperatura zraka u postupnom porastu.</p><p>Od nedjelje na Jadranu pretežno sunčano i toplije. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a u utorak jugo i jugozapadnjak.", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.</p>