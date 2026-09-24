Nema kvoruma za smjenu Mandića, Sokol: 'To može utjecati na EU put Crne Gore'

Na današnju sjednicu Skupštine Crne Gore, na kojoj se trebalo odlučivati o opozivu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, nije pristupila potrebna većina zastupnika, zbog čega nije bilo moguće provesti glasanje, hrvatski eurozastupnik Tomislav Sokol upozorio je da izostanak odlučivanja može utjecati na europski put Crne Gore. Sokol, koji djeluje u Izaslanstvu Europskog parlamenta za odnose s Crnom Gorom, istaknuo je da je riječ o ozbiljnom pitanju političke odgovornosti koje može utjecati na europski put Crne Gore, priopćio je ured zastupnika u četvrtak.

Inicijativa za opoziv pokrenuta je nakon što je Mandić, kao predsjednik parlamenta države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji, javno izrazio sućut obitelji ratnog zločinca Ratka Mladića. Riječ je o činu koji je izazvao ozbiljne reakcije u Crnoj Gori i izvan nje.

„Današnjim nedolaskom na sjednicu vladajuća većina pokazala je svoje pravo lice. Unatoč pozivu Izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s Crnom Gorom da zastupnici izađu na pošteno glasanje i preuzmu političku odgovornost za ovo pitanje, vladajuća većina odlučila je nedolaskom na sjednicu opstruirati rad Skupštine i onemogućiti glasanje. To je ozbiljan pokazatelj političke neodgovornosti“, poručio je Sokol.

Pitanje političke odgovornosti posebno je važno u kontekstu europskog puta Crne Gore, koji podrazumijeva poštovanje demokratskih procedura i odgovorno funkcioniranje institucija.

„Kada je trebalo donositi odluke važne za europske integracije Crne Gore, od oporbe se tražilo da pokaže političku odgovornost i omogući funkcioniranje Skupštine. Danas, kada je vladajuća većina trebala pokazati istu odgovornost i omogućiti glasanje o pitanju koje se tiče temeljnih europskih i civilizacijskih vrijednosti, upravo je ona onemogućila odlučivanje. To je dvostruki standard koji dovodi u pitanje vjerodostojnost vlasti u odnosu prema europskom putu Crne Gore“, istaknuo je Sokol.

Današnja opstrukcija dodatno otežava politički dijalog vlasti i oporbe i otvara pitanje njihova budućeg odnosa prema ključnim pitanjima europskih integracija.

„PES je danas pokazao svoju političku nevjerodostojnost. Zajedno s onima koji otvoreno zastupaju velikosrpsku politiku, opstruirao je rad Skupštine i onemogućio glasanje o ovom civilizacijskom pitanju. Maske su pale i sada je jasno tko je spreman stati iza europskih vrijednosti kada je to najpotrebnije. Dobro je da je to danas vidjela i cijela Europa“, zaključio je Sokol, stoji u priopćenju.

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