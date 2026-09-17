U Crnoj Gori samo 13 posto cijepljene djece. Krene li epidemija, hoće li i k nama?

Ustavni sud Crne Gore odlučit će 24. rujna je li tamošnje zakonsko rješenje iz siječnja, kojim cijepljenje djece postaje uvjet za boravak u vrtiću, ustavno ili ne. Organizirani su prosvjedi roditelja i građana koji to smatraju kršenjem prava djece, a stručnjaci, s druge strane, upozoravaju na rizik necijepljenja i žele zaštititi djecu.

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Podaci o (ne)cijepljenju u Crnoj Gori su zastrašujući - samo je 13 posto djece rođene 2024. na vrijeme primilo prvu dozu cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MMR cjepivo), a 15 posto djece već tri godine kreće u osnovnu školu bez ijedne primljene doze istog cjepiva. Prije 13 godina prvu je dozu primalo čak 88 posto mališana. Da ne bi došlo do epidemije, potrebno je najmanje 95 posto cijepljenih. Kako su ospice vrlo zarazne, najugroženije su bebe do godine dana, koje još ne mogu biti imunizirane, i štiti ih samo kolektivni imunitet - dovoljno druge cijepljene djece. U epidemiji može umrijeti jedna od 620 beba bez imuniteta. UNICEF upozorava da je obuhvat cijepljenja u Crnoj Gori pao na razinu Jemena, JAR-a ili Gvineje.

U Hrvatskoj se bilježe niski cijepni obuhvati kod primarnog cijepljenja protiv ospica, zaušnjaka i rubeole u Ličko-senjskoj, Primorsko-goranskoj, Požeško-slavonskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Osječko-baranjskoj i Zadarskoj županiji, svuda niži od 90 posto, i premali u odnosu na potreban minimum od 95 posto.

Naši epidemiolozi ne žele nagađati o mogućoj epidemiji u Crnoj Gori, prepuštaju to tamošnjim kolegama, no upozoravaju na eventualni preljev epidemije u Hrvatsku.

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- Ako se kod njih javi epidemija, mnogo je veća šansa da bude višestrukih unosa u Hrvatsku nego što je šansa kad se epidemija javi u nekoj udaljenoj zemlji, s kojom nemamo intenzivan promet ljudi i robe - kaže za 24sata prim. dr. sc. Bernard Kaić, specijalist epidemiologije iz HZJZ-a.

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Imali smo, podsjeća, nekoliko manjih epidemija koje su krenule nakon višekratnih unosa infekcije iz BiH; epidemija koju smo imali tijekom zime 2024/2025. bila je povezana s unosom ospica iz Turske, a nedavni su bolesnici povezani s unosom ospica s Kosova. Nedavno je u Zagrebu liječen oboljeli mladić, prvi ovogodišnji slučaj u Hrvatskoj, no ospice su sad otkrivene kod još dvije osobe. Jedna je sigurno bila njegov kontakt, za drugu još istražuju. Ove godine imamo, dakle, tri potvrđena slučaja ospica u Hrvatskoj.