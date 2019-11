'Neka premijer ode u zbornicu i pita učitelje zašto su u štrajku'

Završila je konferencija za novinare Sindikata hrvatskih učitelja i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske na temu: "Štrajk u osnovnim i srednjim školama - izvještaj i najava daljnjeg tijeka štrajka".

Na konferenciji su glavnu riječ vodili predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec i glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan.

Na početku obraćanja, Mihalinec je rekao kako se štrajk odvija u svim srednjim školama. Privremeni podaci pokazuju da je u štrajku 89,73 posto zaposlenih, što, kaže Mihalinec, znači da štrajk ide jednakom snagom naprijed te da zaposleni u sustavu odgoja i obrazovanja iskazuju nezadovoljstvo radom Vladom RH.

- Unatoč ovom vremenu, naša akcija 'Potrubi za obrazovanje' će se odvijati. Sigurno ćemo biti u raznim dijelovima grada, a mene ćete vidjeti negdje na dijelu oko Trga žrtava fašizma - rekao je Mihalinec na konferenciji. Za sutra najavljuju manji prosvjed koji će se održati u 9.45 na Trgu sv. Marka na kojem će se okupiti oko 300 članova.

- To će biti simboličan prosvjed, mi ga zovemo prosvjed šutnje. Imat ćemo poruke na našim plakatima. Dat ćemo Vladi jasnu poruku. Okupljanje je u 9.15 na Trgu sv. Katarine - rekao je i dodao kako sutra neće biti tiskovne konferencije, no bit će je u petak u 10:30 sati kada će sindikati dati detalje o velikom prosvjedu kojeg spremaju u ponedjeljak, 25. studenog na Trgu bana Jelačića.

- Svejedno možete doći sutra popratiti naš prosvjed šutnje jer šutnja ipak govori više od 1000 riječi. Naši privremeni rezultati o jučerašnjoj izlaznosti su 94 posto. Razlog zbog kojeg nemamo potpune rezultate je taj što smo kao najveći sindikat u RH svakodnevno u organizaciji različitih dnevnih aktivnosti. Podatke ćete dobiti, objavljivat ćemo ih kako dolaze. Današnja akcija 'Potrubi za obrazovanje' održat će se od 13 do 14 sati. Nas nekoliko će biti na Trgu žrtava fašizma jer je tamo veliki kružni tok. Uz to, akcija će se održavati i na dvije klasične rute od Sheratona do Arene Zagreb. Jedan put je onaj na Zelenom valu i Savskoj ulici, a druga ruta je putem Nacionalne sveučilišne knjižnice - rekla je Ana Tuškan.

Napomenula je i da su nisu šokirani zbog jutrašnjeg sastanka u Ministarstvu obrazovanja jer kako kaže, ništa ih više ne može šokirati, no neugodno su iznenađeni činjenicom da se pravobraniteljica za djecu, Helenca Pirnat Dragičević, nije pojavila i nije poslala nikoga kao zamjenu. Tuškan je podsjetila i kako je danas u Saboru 30. godišnjica Konvencije o pravima djeteta.

- Nama je jako stalo da se ovo što prije završi i da se djeca vrate u školske klupe, ali apeliramo na Vladu da ovaj problem što prije riješi jer su naši zahtjevi jasni od početka - rekla je.

Mihalinec je dodao i kako se nigdje u Hrvatskoj ne održava regularna nastava. Ako je negdje i ima, kaže, to onda nije normalna nastava.

Na pitanje zašto su sindikati odbili jutrošnji prijedlog resorne ministrice Blaženke Divjak da se nastava ipak održava za osmaše i maturante, Mihalinec je rekao kako ministrica očekuje da se štrajk oslabi.

- Onda će biti nastava samo za djevojčice, pa samo za dječake, pa za visoke, niske, za one koji stanuju blizu škole, pa one koji stanuju daleko i tako ćemo postepeno početi sa svima raditi, a ništa se neće dogoditi i promijeniti. Mi nemamo ni najmanju namjeru činiti štetu učenicima. Štetu učenicima i roditeljima učinila je Vlada RH. Oni već 28 dana ne razgovaraju sa zaposlenima u sustavu odgoja i obrazovanja koji štrajkaju. Pa to je nenormalno! Ni u jednoj zemlji se ne čeka 28 dana da se razgovara. I sada su sindikati krivi što premijer i ministar financija ne žele razgovarati s nama. Razgovaraju sa svima drugima, ali ne i s nama. Čudom se čude zašto su ljudi u štrajku. Neka odu u škole i u zbornice i pita zašto su u štrajku. To je neodgovoran predsjednik Vlade, a želi da za tu neodgovornost odgovaraju sindikati zato što se, zamislite, bolji za bolji status u društvu i veće plaće - oštro je poručio šef Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

Dodao je kako je već u prethodnoj Vladi nastavnicima učinjena nepravda, a aktualna Vlada, tu je nepravdu samo produbila.

- Ovo sigurno nisu igre moći, ovo je zloupotreba moći i to na najvišoj razini kakva još nije viđena u Hrvatskoj. Zloupotreba moći na račun građana i učenika. Trpimo posljedice ovog neodgovornog ponašanja - rekao je.

Sindikati će, ističe, prihvatiti svaki razgovor, no kažu, ne mogu razgovarati sami sa sobom.



Sastali se s ministricom

Sindikati su se ranije u srijedu našli s ministricom obrazovanja Blaženkom Divjak.

- Danas je održan sastanak ljudi koji su odgovorni i žele riješiti problem, s druge strane imamo ljude koji ga ne mogu riješiti. Mi se pokušavamo dogovoriti o načinima sanacije štete koja se događa zato što vlada i premijer ne žele riješiti problem i to je vrlo neugodna situacija. Vlada ne želi riješiti problem, nema pregovora, nema razgovora, nema naznaka da štrajk može prestati, a on može prestati kad ispregovaramo toliko dobru ponudu koju će ljudi prihvatiti - rekao je Mihalinec nakon sastanka.

Podsjetimo, sindikati su ranije najavili nastavak štrajka i to frontalnog što znači da, dok ne postignu dogovor s Vladom, neće biti nastave u cijeloj Hrvatskoj. Najavili su i akciju "Potrubi za obrazovanje" - od 13 do 14 sati u srijedu će članovi sindikata biti na raskrižjima od Sheratona do Arene Zagreb, a kuda bi trebali prolaziti članovi Europske pučke stranke čiji je kongres počeo u utorak. Akciju će održati i na Trgu žrtava fašizma gdje je sjedište HDZ-a.

Osim akcije, Mihalinec je još jučer najavio i dva prosvjeda - jedan manji na Trgu sv. Marka i veći, 25. studenog na Trgu bana Josipa Jelačića, o čemu će detalje iznijeti na tiskovnoj konferenciji u petak u 10:30 sati.