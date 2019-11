Aladrović: Divjak nije fer, a sad nećemo ravnati koeficijente...

Nismo očekivali ovakav razvoj događaja, Temeljni kolektivni ugovor (TKU) je sklopljen, granski ugovori za cijeli sektor obrazovanja su sklopljeni. Nismo ovo očekivali jer smo ponudili fer ponudu kroz TKU i povećanje osnovice od šest posto, i dodatnih dva posto ako ne redizajniramo cijeli sustav plaća. I sve to u idućoj godini. Kada se to akumulira, to je povećanje veće od 20 posto u četiri godine i naravno da nismo ovo očekivali i da ovakva situacija nikoga ne raduje, izjavio je večeras ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović. Gostovao je u Dnevniku RTL-a Danas gdje je iznio viđenje Vlade oko štrajka učitelja i profesora.

Na pitanje je li spreman ispuniti zahtjeve sindikata ili nešto drugo, kazao je da očekuje sindikaliste na sastanku u četvrtku. Smatra da svojom ponudom Vlada ispunjava očekivanja učitelja ali i drugih službi.

- Smatramo da nema razloga za štrajk, neće biti drugačije ponude zasad - kazao je Aladrović. Nadovezao se da su nezadovoljni roditelji, ali učenici jer ne mogu pohađati nastavu. Zasad ne razmišljaju hoće li tražiti zabranu štrajka i imaju indicije da on nije zakonit.

Voditelj ga je potom pitao što misli o stavu ministrice obrazovanja Blaženke Divjak da neće sudjelovati u 'igri moći' između sindikata i Vlade. Aladrović je na to rekao da funkcija ministra nosi određenu dozu odgovornosti.

- Prebacivanje odgovornosti drugim kolegama i premijeru smatram nekorektnim od strane ministrice. Onaj tko vodi obrazovanje odgovoran je za tu situaciju. Vođeni su razgovori sa sindikatima u štrajku, a nisu svi bili upućeni u te razgovore. Pozivam sve da odgovornost za svoje resore snosimo sami, a ne da ih pokušavamo prebaciti na druge - kazao je Aladrović. Dodao je da svim državnim službama zaostaju plaće te zato misli u četvrtak s predstavnicima radnika dogovoriti povećanje.

- Što se tiče tvrdnji ljudi iz obrazovanja o nesrazmjeru koeficijenata, to ćemo rješavati na neki drugi način u nekim drugim vremenima.

