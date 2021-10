Djeca s teškoćama u razvoju nisu djeca s posebnim potrebama, imaju potrebe kao i svako drugo dijete, ali im je za razvoj potrebna dodatna podrška jer bez nje ne mogu iskoristiti svoje pune potencijale, poručuje predsjednica udruge Vukovarski leptirići Viktorija Matin.

Naime, udruga Vukovarski leptirići već 10 godina, bila je gotovo drugi dom za više od 275 djece koja su se kroz kvalitetne i kontinuirane rehabilitacijske postupke te niz aktivnosti uspješno socijalizirala, zabavljala, učila, bolje integrirala među svoje vršnjake te općenito poboljšala kvalitetu života. Njih 200-tinjak trenutno prolazi kroz različite terapije ili su uključena u razne projektne aktivnosti.

- Mi roditelji, volimo kada se naša djeca promatraju kroz prizmu onoga što mogu, a ne suprotno ili još gore, samo kroz medicinski model. Stoga, treba pronaći načine poticanja koji su znanstveno utemeljeni i koje provode stručnjaci pa su, stoga, svi naši programi od izuzetne važnosti i ne želimo izgubiti niti jedan - priča nam Matin.

U udruzi se trenutno provode tri ESF projekta kroz koje djece imaju osigurane sportske aktivnosti, zatim i kreativne, likovne, glazbene te plesne radionice pa igraonice u prijepodnevnim i popodnevnim satima, pomoć pri učenju...

No, krajem godine prestaju sportske aktivnosti i projekt ''Što sve sportom mogu ja!", kao i poludnevni boravak za 40 djece među kojima su i djeca iz udomiteljskih obitelji, disfunkcionalnih obitelji te obitelji slabijeg ekonomskog statusa. Kako nema novih natječaja, nema ni nastavka programa za njih. I tako godinama. Mnogo kvalitetnih programa koje su imali, morali su prekinuti zbog nedostatka sredstava.

- Malo dobijete nešto pa onda izgubite i čekate neka bolja vremena. Ili pak, da netko opet osmisli kvalitetan i dobar poziv, što je zapravo nedopustivo. Za nastavak projekta Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno, odnosno poludnevnog boravka za djecu Vukovara potrebno nam je oko 700.000 kn (plaće za pet djelatnika + topli obrok), dok nam za naša dva kineziologa i sportske aktivnosti treba 270.000 kn. Projekti su dobro zamišljeni te su i rezultati izvrsni - kaže Matin.

No, usprkos izvrsnim rezultatima koje postižu, sredstava je sve manje.

- Novih natječaja nema i bit će veoma teško djeci objasniti zašto više nema druženja, bazena, igre, smijeha… Djeca koja su kroz poludnevni boravak napredovala u svim aspektima, od boljih ocjena pa nadalje, vrlo brzo će se vratiti starim obrascima ponašanja samo zato što u Hrvatskoj ne postoji jasan plan i program, odnosno jasna strategija kako osigurati djeci sve što im potrebno - zabrinuta je Matin.

Iako imaju potpisan Ugovor s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za kontinuirane i sigurne socijalne usluge poput logopedske terapije, Neurofeedback metodu, psihološku podršku, kineziterapiju, sport i slično, ta sredstva su jednostavno nedostatna za rad cjelokupnog programa kojeg udruga odrađuje potpuno besplatno.

- Hladni pogon, opremu, edukacije i sve ostalo financira se iz raznih projekata i donacija. Vrlo je teško na ovaj način zadržati deficitaran stručni kadar. S našom djecom nije lagano raditi i naši djelatnici zaslužuju veće plaće, kao i sva ostala prava koja imaju njihove kolege u institucijama kojima je osnivač država ili županije - kaže pa dodaje kako se udruga javlja na sve nacionalne i EU natječaje, prikuplja donacije, no da je sve to vrlo neizvjesno te da su djeca ta koja najviše gube u takvim situacijama.

- Trenutno nam je jedina solucija crowdfunding kampanja koju smo pokrenuli na online platformi Čini pravu stvar. Pomoću nje pokušavamo prikupiti sredstva za nastavak naših programa. Pomoći nam se može uplatom donacije na platformi, kreirati svoj izazov te potaknuti i druge da ga slijede i na taj način pomognu ili da jednostavno samo podijele vijest o kampanji kako bi za nju saznalo što više ljudi - kaže Viktorija.

Osim crowfunding kampanje, za Vukovarske leptiriće, trčat će se i jedna od najtežih utrka u ovom dijelu Europe, utrka duga čak 344,4 kilometara, a trči se simbolično, od Zagreba do Vukovara. Naš poznati ultramaratonac, te višestruki pobjednik istoimene utrke Marko Bićanić, ove godine zajedno je s udrugom kreirao novi izazov Doniraj za Vukovarske leptiriće i pomozi Vukovarskoj djeci.

- Sasvim slučajno sam naišao na video o Vukovarskim leptirićima i tako saznao za njihove probleme, a ideja je došla sama od sebe. Potom smo napravili i novi vizual koji smo stavili na majice i maske te odlučili da ćemo na taj način, odnosno kroz donacije prikupiti novac koji im je potreban. Koliko će to biti, ne znam, ali potrudit ću se da to bude što više kako bi mogli nastaviti s radom. To su djeca s poteškoćama u razvoju koje je sustav pomalo zaboravio, a dobri ljudi brinu o njima te im pružaju priliku za bolje sutra - kazao je Marko, a iz udruge se nadaju da će uspjeti prikupiti dovoljno sredstava za nastavak vrijednog projekta.

- Nadamo se da ćemo prikupiti dovoljno novca za nastavak bar jednog od spomenutih programa. Projekt Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno!, poludnevni boravak završava se krajem veljače 2022. godine. Do tada smo svi u neizvjesnosti. Udruge bi trebale tražiti donacije za opremu, igračke, izlete, a nikako da prosimo za plaće djelatnika i nastavak neophodnih programa koji bi trebali biti sustavno osigurani - poručila je Matin zahvalivši se svima koji su već pomogli i nesebično pomažu vukovarskoj djeci.

Vukovarskim leptirićima možete pomoći i uplatom na njihov žiro račun u Addiko banci na IBAN: HR62 2500 0091 1013 6361 9