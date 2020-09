Plenković: 'Nema panike. Mi ćemo osigurati stabilnost, a na poduzetnicima je da se bore'

Iza nas su dva jako dinamična mjeseca. Cilj je bio ići na izbore na početku srpnja jer smo bili jako uspješni u svezi suzbijanja epidemije, tvrdi Plenković

<p>Premijer Andrej Plenković gostovao je u emisiji 'A sada Vlada' na<a href="https://vijesti.hrt.hr/652448/uzivo-od-805-plenkovic-u-a-sada-vlada" target="_blank"> Hrvatskom radiju</a>.</p><p>- Iza nas su dva jako dinamična mjeseca. Cilj je bio ići na izbore na početku srpnja jer smo bili jako uspješni u svezi suzbijanja epidemije. Vrlo smo brzo osigurali stabilnost parlamentarne većine i Vlade. Još sam 2016. govorio o poruci stabilnosti - istaknuo je na početku.</p><p>- Tijekom proljeća smo imali puno manje zaraženih, a veću smrtnost. Sada imamo puno više zaraženih, a manju smrtnost. To što sam izjavio "kalkulirani rizik" na CNN-u to je logična izjava. Što je alternativa tome? Zatvaranje gospodarstva, karantena i praktički nemogućnost gospodarstvu da diše, ljudima da dišu i da pokušamo živjeti u ovim okolnostima. Ove sezone smo imali 7 milijuna turista i došli smo na 50% prošle sezone koja je bila rekordna - rekao je Plenković.</p><p>- Stožer je institucija Vlade RH, to je najvažnije. On je ustrojen od strane vlade, temeljem propisa. Oni su tu da rade na zaštiti hrvatskih građana. Ja sam zadovoljan njihovim radom. Mislim da su napravili sjajan posao. Mislim da se od one faze superheroja od jednog kruga ljudi počeo propitkivati njihov rad pa ako vam predsjednik kaže da je korona kao karijes, onda možete misliti što će ljudi koji dolaze na Festival slobode misliti. Sve što oni rade je u konzultacijama s Vladom RH. Stojim iza odluka. Moramo tu biti čvrsti i gledati malo oko sebe. Moja podrška njima je jasna i čvrsta i bit će takva i dalje. Što se tiče brojeva, ja očekujem da ćemo ih mjerama smanjiti. Mjere koje Stožer civilne zaštite poduzima imaju za cilj smanjiti broj zaraženih. Apeliram na odgovornost svih sugrađana, što smo odgovorniji, zaraze će biti manje - rekao je Plenković.</p><p>- Nema panike. Moja najvažnija poruka: nema panike! Ne kreirajmo nešto čega nema. Imamo istu nezaposlenost kao u veljači prije krize. Očekujemo rast BDP-a u idućoj godini. Osigurali smo 22 milijarde koje su nam poluga ekonomskog oporavka - rekao je Plenković.</p><p>- Mi ćemo osigurati stabilnost, a na poduzetnicima je da se bore - dodao je na kraju.</p>