Afere ih nisu pokolebale: I dalje Plenković prvi, popularnost mu raste, a da ni ne mrdne prstom

<p>Svi koji su bili na odmoru, dočekali su rujanski porast rejtinga! Oni pak koji su kolovoz proveli radno - SDP, koji htio ne htio mora na izbore - padaju! To je zaključak nakon istraživanja novog Cro Demoskopa, koji je pokazao rast popularnosti Andreja Plenkovića, Zorana Milanovića, 'Nikoga', HDZ-a i pad većine ostalih.</p><p>HDZ je i dalje prvak Hrvatske. Ta stranka je prvi izbor za trećinu ispitanika, odnosno njih 32,8 posto (32,9 posto u kolovozu). SDP ima samo 18,4 posto (18,1 posto u kolovozu), dok je platforma Možemo! treća (uz stanoviti pad: imaju 8,9 posto naspram 11 posto iz kolovoza). Domovinski pokret nastavlja silaznu putanju ( imaju 7,8 posto naspram 8,6 posto u kolovozu) kao i Most (7,6 posto u odnosu na 8,3 posto u kolovozu). </p><p>Slijedi Pametno s nešto iznad dva posto (2,1 posto u odnosu na 1,3 posto u kolovozu) dok se Stranka s Imenom i Prezimenom nalazi na dva posto (2,6 posto u kolovozu). Iza njih su HSS (1,4 posto u odnosu na 1,3 posto u kolovozu) i IDS (1,3 posto u odnosu na 1,2 posto u kolovozu). Svi ostali su ispod toga, dok se istovremeno povećao postotak neodlučnih kojih je sada 11,2 posto, dok ih je u kolovozu bilo 8,9 posto.</p><p>Najpozitivniji političar je Andrej Plenković (24,4 posto u odnosu na 24,6 posto u kolovozu) a slijedi ga Milanović kojemu se - radio ne radio, nešto će se dogoditi, rekao je jednom - dogodio rast rejtinga. On bilježi gotovo šest posto rasta (17,1 posto u odnosu na 11,3 posto u kolovozu). Počne li nešto delati, može samo pasti.</p><p>Ministar zdravstva Vili Beroš pada nakon objave telefonske prepirke s liječnicom Dijanom Zadravec, ali je i dalje treći ( s 3,1 posto u odnosu na 4,3 posto u kolovozu), pa se ne može ni približiti Andriji i Anđelki hrvatske politike, Milanoviću i PLenkoviću.<br/> Četvrti je Miroslav Škoro (2,7 posto u odnosu na 2,2 posto u kolovozu), peti Tomislav Tomašević (2,4 posto u odnosu na 4,2 posto u kolovozu). Ministar financija Zdravko Marić malo je pao (2,4 posto u odnosu na 4,5 posto u kolovozu).<br/> Opet raste famozni "Nitko" - on je najdraži svakom petom građaninu Hrvatske (18,6 posto).</p><p>Na vrhu ljestvice negativaca ponovno su predsjednik Republike i predsjednik Vlade. Raspored je ovdje obrnut jer je čelno mjesto zadržao Zoran Milanović (15,1 posto u odnosu na 15,8 posto u kolovozu).</p><p>Premijer ga doduše prati, diše mu za ovratnik (14,8 posto u odnosu na 15,3 posto u kolovozu), dok je Miroslav Škoro (6,5 posto u odnosu na 4,9 posto u kolovozu) daleko od njih dvojice ali mu nepopularnost raste.</p><p>Peti je Milan Bandić (6,3 posto u odnosu na 9,0 posto u kolovozu), slijedi ga Milorad Pupovac (3,0 posto u odnosu na 0,3 posto u kolovozu), a tu je i Davor Bernardić (2,8 posto u odnosu na 4,8 posto u kolovozu kad se zabavljao u Gardenlandu), bivši predsjednik SDP-a, sada saborski zastupnik koji se na radnom mjestu pojavio samo na prisezi. Da je izbjegao i prisegu, vjerojatno anketirani građani ne bi ni znali o kome je riječ. Gordan Jandroković je ostao isti (2,5 posto, isto kao i u kolovozu), no u vrh ljestice negativaca ukrcala se Josipa Rimac (1,9 posto u odnosu na 0,4 posto u kolovozu). Za svakog desetog Hrvata negativni su svi političari.</p><p>Nakon travanjskog skoka pozitivne ocjene smjera kretanja zemlje (ljudi su se početkom korone počeli nadati da će vlada krenuti u reforme, ali ona je krenula u zaduživanje) optimizam je u svibnju i lipnju, s jenjavanjem koronakrize, počeo padati.<br/> Hrvatski put dobrim smjerom smatra 25,7 posto ispitanika (28,9 posto u kolovozu), dok njih 60,9 posto (60,1 posto u kolovozu) vjeruje da srljamo kao guske u maglu, tj da nam je put pogrešan.</p>