Nema stradalih: U sudaru s avionom prepolovio se Antonov

Antonov 30 i Antonov 32 sudarili su se dok su slijetali na pistu u sudansku prijestolnicu Khartoum u srijedu. Prema snimci, zrakoplovi su kočili dok su se približavali kraju piste no jedan je avion bio brži od drugog te su se sudarili.

Sudan Air Force AN 30 & AN 32, both crashed while landing at Khartoum airport ,the airport is closed now pic.twitter.com/xr6pB2Ct2i