Nema tko čistiti apartmane: Ni za 70 kuna po satu nema ljudi

Istra je prošle godine zabilježila povećanje privatnog smještaja za 10 posto prema podacima županijske Turističke zajednice. Najviše ih je već godinama u Puli koja je zadnjih nekoliko godina čak udvostručila broj apartmana. Lani do rujna u tom je gradu zabilježen najveći porast broja smještajnih kapaciteta, i to za 16 posto. U Rovinju i Medulinu je zabilježen rast od osam posto te Poreč s pet posto isto koliko Novigrad i Umag.

Iz Turističke zajednice Umag Milovan Popović javlja da je od 1. do 11. lipnja ostvareno 26.500 dolazaka što je 15 posto više nego lani i 103.000 noćenja, za 10 posto više u odnosu na isti period lani. Od toga je kod privatnih iznajmljivača ostvareno 5.400 dolazaka ili 20 posto više nego prošle godine i 21.500 noćenja, za 13 posto više od prošle godine, piše Glas Istre.

No, i ove godine problem je nedostatan broj radnika, prije svega kuhara i konobara te pomoćne radne snage, sobarica i čistačica koje se najviše traže za čišćenje apartmana i soba u privatnom smještaju. Vlasnici privatnih smještajnih jedinica bez pogovora će njihovu uslugu platiti na području Umaštine i Novigrada od 50 do 70 kuna.

- Još prije tri godine se usluga čišćenja kretala između 30 i 40 kuna, a danas se penje bez problema do 70 kuna. Do sada sam angažirana u sedam apartmana i to je previše - rekla je za Glas Istre gospođa Milena koja svake godine dolazi iz Zagreba u Umag čistiti preko ljeta.

