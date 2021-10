Antigenski testovi će biti besplatni za djecu, trudnice, osobe koje se iz medicinskih razloga ne mogu cijepiti i za one koji su u karanteni preležali koronu, a sada čekaju negativni nalaz. Za trudnice i tinejdžere (12 do 18 godina) testiranje će biti besplatno do kraja godine jer je nedavno Stalna komisija za cijepljenje preporučila i cijepljenje za te skupine stanovništva, prenosi Deutsche Welle.

U Njemačkoj je na snazi 3G pravilo prema kojem u zatvorene prostorije restorana, kina, stadiona i raznih manifestacija mogu ući samo oni koji su cijepljeni, koji su preboljeli koronu ili su svježe testirani. Vlada se nada da će samostalno snošenje troškova cijepljenja potaknuti neodlučne Nijemce na cijepljenje. Jens Spahn, ministar zdravstva, navodi kako je „prema poreznim obveznicima pošteno" ako država više ne plaća testiranje onima koji mogu, a ne žele primiti besplatno cjepivo.

Do sada je za testiranje izdvojeno oko 3,5 milijarde eura.Cijene testova još nisu određene. Centrala za zaštitu potrošača računa da će se cijene brzih antigenskih testova kretati između 18 i 40 eura. Kritičari se boje da će ove odluke smanjiti testiranje ljudi sa simptomima i da će to povećati broj zaraženih ljudi. U Njemačkoj je potpuno cijepljeno 65,2 posto stanovništva, a prvu dozu je primilo barem 68,4 posto građana.