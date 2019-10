Nema više potpisa, samo PIN: Stigla nova pravila o karticama

Početkom 2018. stupila je na snagu europska Direktiva o platnim uslugama (PSD2) koja je naznačila eru 'otvorenog bankarstva'. Nova europska pravila traže od banaka da drugim tvrtkama dopuste pristup svojim podacima na standardiziran i siguran način.

Na taj način otvoren je prostor za ulazak brojnih novih igrača na tržište financijskih usluga. Najveće promjene zahvatile su platne usluge. Osim tradicionalnih banaka, danas različit spektar platnih usluga (mobilna plaćanja, prijenos sredstava, platne kartice) nude razni financijski startupovi poput Revoluta, ali i kompanije iz drugih djelatnosti (telekomi, ICT tvrtke).

Decentralizacija bankarskih usluga otvara i osjetljivo pitanje sigurnosti, osobito prilikom provođenja platnih naloga. Kako bi se u novim okolnostima zadržala razina sigurnosti, sredinom rujna ove godine stupilo je na snagu nekoliko važnih odredbi kojima su povećani zahtjevi sigurnosti prema bankama i ostalim pružateljima platnih usluga, piše Tportal.

Jedna od bitnih promjena odnosi se na kartično plaćanje. Po novome, ako koristite kreditnu karticu, sve transakcije na fizičkim mjestima morat ćete potvrditi PIN-om, a ne potpisom. Banke će morati primjenjivati još pouzdaniji postupak potvrde prilikom plaćanja internet bankarstvom ili u web-shopovima.

U Hrvatskoj su se i do sad primjenjivali visoki standardi u plaćanju na daljinu, tako da korisnici u tom segmentu neće osjetiti velike promjene. No, ponekad će, prilikom plaćanja preko interneta, morati dodatno autorizirati plaćanje. To se odnosi na plaćanja iznad određenog limita.

S druge strane, transakciju manje svote ćete jednostavnije autorizirati, bez potpisa ili ukucavanja PIN-ova. To omogućuju i beskontaktne kartice.

Također, moći ćete formirati vlastitu listu provjerenih primatelja (primjerice komunalne usluge, režije i druge usluge koje plaćate svaki mjesec), kojima ćete moći plaćati na jednostavniji način.

Intencija europske direktive je da se s ručnog potpisivanja postupno prijeđe na modernije i sigurnije metode autorizacije kartičnih plaćanja. Tako će korisnici mobilnog bankarstva prijavu u aplikaciju i potvrdu transakcija osim PIN-om moći obavljati otiskom prsta ili skenom lica. Osim visoke razine sigurnosti, liberalizacija plaćanja trebala bi donijeti niže cijene platnih usluga.