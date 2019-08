Nema više rezervacija, pokupio ručnike s plaže: Slijede i kazne!

Želite svoje ručnike, ležaljke i napuhance natrag? Može, ali prvo ostavite svoje podatke kako bismo vam mogli poslati uplatnicu od 2000 kuna na kućnu adresu!

Tako bi mogle idući puta zvučati upute nadležnih u općinskoj zgradi u Tribunju, svima onima koji odu s plaže, a za sobom ostave sve svoje stvari kako 'rezervirali' svoje mjestu u debeloj hladovini na nekoj od tamošnjih plaža. Marku Grubeliću, načelniku Općine Tribunj, ta se navika nimalo ne sviđa i odlučio joj je stati na kraj još krajem srpnja.

Tada je sa svojim zamjenikom pokupio stvari s plaže Zamalin te ih odnio ispred općinske zgrade. Bilo je to prvo upozorenje. Međutim, komotni turisti i domaći, potpuno su se na to oglušili. Oni imaju svoju politiku: Po najvećem zvizdanu ugodno je biti na plaži ako imaš savršeno mjesto u debeloj hladovini! A kako to ostvariti? Ništa lakše. Jednom kad ugledaš to predivno i samo tvoje mjesto, doslovno ga opkoliš, rasprostreš po njemu ručnike, ležaljke i ostale rekvizite.

Što više, to bolje. A onda, kad ideš kući, samo sve ostaviš tamo i mjesto će te čekati kad se opet vratiš. Ta tko bi krao ručnike, uvjereni su. Ukoliko ih netko i uzme, ostati bez nekoliko ručnika i nije neka tragedija.

Načelnik Grubelić, odlučio je prekinuti ovakvu, nimalo fer igru, kojom se na kraju krajeva i plaže nagrđuju. U ponedjeljak je obišao plaže Bristak, Zamalin i Sovlja, piše Šibenski portal. 'Počistio' je sva 'rezervirana' mjesta. Nije ih bilo teško naći. Skrivali su se uglavnom u najdebljim hladovinama. Sve je opet odnio u dvorište općinske zgrade, ali ovaj put uz jedan novi detalj, a to je da nekorektni vlasnici još samo ovaj put mogu svoje stvari dobiti natrag - besplatno.

- Od sljedećeg puta ćete morati potpisati preuzimanje stvari te dati svoje osobne podatke kako bismo vam mogli na kućnu adresu poslati uplatnicu s novčanom kaznom - poručio je Grubelić.

Odluka o komunalnom redu Općine Tribunj propisuje da je na prirodnim i uređenim plažama zabranjeno nakon korištenja plaže ostavljati stvari, a sve u svrhu rezervacije plažnog mjesta te će oni koji to rade biti kažnjene u iznosu od 500 do 2000 kuna.

Tema: Hrvatska