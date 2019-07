Naplaćivao mjesto u hladu na Krku: 'Odsad će biti besplatno'

Društvene mreže ovih je dana zapalila fotografija iz kampa u Puntu na Krku. Tamo su naveli kako najam drvene ležaljke stoji 30 kuna i možete je potpuno besplatno smjestiti na sunce.

No poželite li mjesto u hladu, to ćete zadovoljstvo platiti dodatnih 15 kuna. Ako želite da vam dijete bude u hladu, to ćete platiti 10 kuna.

Kako se navodi i radno vrijeme od 9 do 20 sati, mnogi se pitaju što je s onima koji dođu na plažu u 8, ali tko će biti taj tko pomiče mjesta - jer se hlad kreće ovisno o položaju Sunca.

O cijelom slušaju danas se oglasio vlasnik kampa Maslinik Zlatko Dokić.

- Lijepo je što su ljudi „stali u obranu naroda“ i pokušali ukazati na nepravdu koja je nanesena. Međutim zna se isto tako da se vijesti koje se stavljaju u medije napuhavaju. Kao vlasnik tog prostora pokušat ću u kratkim crtama objasniti cijelu situaciju. Naime, uz samo posjedovanje kampa Maslinik, posjedujem i dio plaže Medane, odnosno u koncesiji imam prostor 6 metara od plaže. Dakle, ljudi imaju pristup na toj plaži da besplatno ulaze u more, da besplatno postave svoje ručnike i da u najmanju ruku besplatno uživaju na plaži. Međutim, od već navedenog prostora koji je općinski i na kojega svatko ima pravo, ja imam pravo raspolagati svojim trenutnim vlasništvom i tamo iznajmljivati i naplaćivati različite sadržaje, kaže Dokić za portal otok-krk i dodaje:

- Međutim, osim ležaljki i sjenica tamo se nalaze i različiti sadržaji za djecu i odrasle (trampolin, prostor za odbojku, šah,...) koji se može besplatno koristiti. Kako je došlo do prenatrpavanja prostora u hladu gdje posjedujem drvene ležaljke i sjenice, bio sam primoran naplaćivati „mjesto u hladu“. Možda sam se malo loše izrazio, ali uglavnom prostor koji se nalazi uz sjenice i ležaljke kako bi moji gosti mogli neometano boraviti tamo.

Dokić je najavio i da se mjesto u hladu više neće naplaćivati:

- Vidim da je ova vijest, u moru drugih, uzdrmala javnost, odlučio sam to riješiti na drugi način. Od danas se ne naplaćuje „mjesto u hladu" kako bi svi čitatelji, vjerni pobornici pravde iz kauča, bili zadovoljni, ali i kako bi narod vidio da se ponekad njihove želje uvažavaju, od sada mogu tamo „besplatno koristiti hlad“ ispod masline, ne borovine. Ono što Vam sa sigurnošću mogu reći je da samo zakonito naplaćujem svoj privatan posjed te da nema ništa sporno u tome. Eto dragi svi, riješio se i taj misterij naplaćivanja hlada.

