Ujutro i prijepodne u ponedjeljak bit će hladno, u unutrašnjosti više promjenjive naoblake s istoka, ali ostaje uglavnom suho. U zapadnijim područjima lokalno valja računati na maglu, osobito po kotlinama i uz rijeke, no niskih oblaka će nakratko biti i oko sjevernog Jadrana te ponegdje u unutrašnjosti Dalmacije, čak moguće i uz samu obalu. Sjeverozapadnjak na kopnu slab do umjeren, a na moru će on slabjeti i okretati postupno na umjerenu buru, osobito pod Velebitom, javlja prognostičar RTL-a Dorian Ribarić.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima izmjena oblačnih i sunčanih razdoblja, od kojih će potonja ponegdje biti i dulja. Vrlo rijetko i kratko u gorju može biti slabe oborine, ali će uz slab sjeverac posvuda malo zahladiti.

U Slavoniji pretežno sunčano, a prolazno više oblaka očekuje se tek navečer. No, bez oborina. Bit će i razmjerno vjetrovito s umjerenim sjevernim i sjeverozapadnim vjetrom, a time i hladnije.

U Dalmaciji sunčano, vedro, bez veće promjene temperature, no činit će se hladnije kako će jačati bura na umjerenu, navečer čak ponegdje i jaku.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, malo oblaka uglavnom u gorju. Puhat će jaka, u Velebitskom kanalu na udare olujna bura koja će tako značajnije pojačavati osjećaj hladnoće. Osjetno hladnije i u gorju.

Idućih dana na kopnu

Do sredine tjedna na kopnu još hladnije, češći i jači mraz, a danju uz nešto promjenjive naoblake. Od četvrtka slijedi porast temperature s južinom koja će izgledno obilježiti i blagdane, kao i česti oblaci te sve vjerojatnija povremena kiša.

Idućih dana na moru

I na Jadranu hladno do potkraj srijede kada kreće nestabilnije i toplije, ali i kišovitije razdoblje. Bit će to vrijeme po sve izraženijem jugu, još neugodnijem oštru, a pratit će ih česta, lokalno moguće i obilnija kiša te pljuskovi.