'Nemam osjećaj da premijer sudjeluje u kriminalu ili ga štiti. Mi smo rekli stav, a on odlučuje'

Nije bila tema jer je to bilo potegnuto par koalicijskih sastanaka prije. Mi smo najprije komunicirali o tome s našim partnerima, a poslije toga smo dali javnosti svoj stav. Po tom pitanju mi imamo različit stav od naših koalicijskih partnera, niti prvi, a vjerujem ni zadnji put, međutim premijer je taj koji donosi odluke. On je sad taj koji odlučuje, kao što je rekao Bačić, važe kakvu će odluku donijeti i nama je to prihvatljivo, poručio je nakon koalicijskog sastanka HSLS-ov Dario Hrebak, član vladajuće većine koji je stava da je predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić postao pretežak politički teret ovoj Vladi i njima kao koalicijskim partnerima, no na njegovoj smjeni na sastancima s premijerom Andrejom Plenkovićem i većinom ne inzistira.

Na današnjem sastanku, kaže, bila mu je važnija jedna druga tema koju je otvorio i tražio pojašnjenja, a to su izmjene Kaznenog zakona.

- Ta tema se tiče vas, medija, o kaznenom postupku, postavio sam tri pitanja - prvo, da li je istina da ćemo se držati pravnog okvira kao što ga imaju 23 zemlje članice EU - dobio sam pozitivan odgovor, drugo, da li zakon negdje taksativno navodi novinare - ne navodi novinare, već navodi pravosudne dužnosnike, djelatnike, samo oni mogu biti osumnjičenici za takva kaznena djela, i treće, da li se novinar može zvati na obavijesni razgovor - ne može, to je uređeno i Zakonom o medijima, članak 30., ali i ovom novom izmjenom Kaznenog zakona. To mi je važno vezano uz slobodu govoru, vaš novinarski posao, koji poštujem, i mislim da je to jednako važna tema kao što je i ova - rekao je.

Što se tiče Barbarića, poručio je Hrebak, rekao je sve što je imao.

- Sad je na premijeru. Mi nikad ne dajemo nikakve rokove niti ucjenjujemo ili postavljamo ultimatume, mi surađujemo već tri godine dosta dobro i razumno je da oni procjene kad je taj povoljan trenutak, ali mi kao koalicijski partneri isto moramo reći svoj jasan stav, što smo gospodin Pupovac i ja izrekli jasno - kazao je upitan koji rok daje premijeru da učini nešto po pitanju Barbarića i koji bi mu bio neki razuman rok za neku akciju od strane Vlade.

Javnim istupima o Barbariću kao teretu Vladi, a ne inzistiranje na koalicijskim sastancima za njegovom smjenom ne skuplja političke poene, kaže HSLS-ov zastupnik i koalicijski partner, no, naglašava, nije na njima kao koalicijskim partnerima da pritišću i zahtijevanju već je, ponavlja, odluka na premijeru.

- Mi kao koalicijski partneri uvijek možemo reći i ono s čime se premijer i najveća koalicijska stranka HDZ ne slažu, zato i jesmo ovdje, Vlada se sastoji od manjina, liberala i najveće stranke HDZ i teško je tu uvijek postići konsenzus oko svih pitanja. Ali ćemo mi to jasno komunicirati prema našim biračima jer želimo imati jasnu savjest prema njima - naglašava.

Na pitanje što se to treba dogoditi u Vladi ili njima bliskim ljudima da bi on osim samo izražavanja mišljenja i poduzeo nešto, Hrebak kaže da za ovo drugo treba dobiti više glasova na izborima.

- Možda da nam date malo više glasova. HSLS ima dva saborska mandata, kad ćemo imati 15, onda ćemo možda drugačije raditi, jednostavno. Naša odgovornost nije da mi vodimo Vladu, da utječemo na najbitnije stvari u ovoj zemlji, naše je upravo ono sukladno glasovima koje smo dobili, a to su dva saborska mandata, i sukladno tome možemo raditi reforme, kao što su, primjerice, reforma HGK, porezna reforma, uvođenje transparentnosti i kao što je kod krupnih stvari kao što je ova izražavanje jasnog stava i pokušaji razgovora s koalicijskim partnerima da idemo u istom smjeru - poručio je.

Na pitanje znači li to da se njegov osjećaj odgovornosti prema javnom interesu mjeri po broju glasova, Hrebak odgovora potvrdno.

- Da, gospođo, tako funkcionira demokracija. Demokracija funkcionira na način da sukladno osvojenim glasovima možeš utjecati na postupke u ovoj zemlji. Ne možeš s dva saborska mandata mijenjati Hrvatsku - rekao je, a na opasku novinara da može izaći iz Vlade, Hrebak poručuje da može.

- Uvijek možemo izaći iz Vlade, naravno, ali i kad ste u braku ne izlazi se iz njega na prvoj svađi. Ni u braku ne morate uvijek imati iste stavove oko svega, ali to ne znači da ćete već na prvoj svađi izletjeti van - dodao je.

Iz koalicije bi izašao, naveo je, u slučaju da se u teškom kriminalu uhvati premijera.

- Kriminal postoji i sigurno ga je bilo, ali premijer nije uhvaćen u kriminalu i nemam osjećaj da on sudjeluje u nekim kriminalnim aktivnostima. Nemam još uvijek osjećaj niti da ga štiti - istaknuo je.

Nema dojam ni da Barbarić ucjenjuje premijera i Vladu.

- Ali mislim da premijer, kao što je rekao i Bačić, važe koji je najbolji trenutak da donese određenu odluku, kakva će odluka biti, vidjet ćemo, on ima naše povjerenje i dalje. Nama je važno da se odluka donese i to jest suština politike. Nama je važno da se odluka donese kad god to bilo u nekom razumnom roku, a razumni rok ćemo vidjeti kada će biti - rekao je Hrebak dodavši kako su do sada uvijek imali dobru suradnju s premijerom i da se neka odluka na kraju uvijek donijela.

- Sjetite se samo HGK. To je sad stvar političkog trenutka i na njemu je da odredi kad će taj trenutak biti. Ja prihvaćam da je on taj koji donosi odluke i koji bira kad je taj politički trenutak - naglasio je.

Na pitanje je li mu sporan slučaj ministra Gordana Grlića Radmana koji nije u imovinsku karticu prijavio dva milijuna eura od dividendi, Hrebak poručuje da jest i to.

- Naravno, to je isto određena stvar s kojom će se morati HDZ pozabaviti i dužnosnici koji će morati postati svjesni da ono sve što rade, moraju raditi u javnom interesu i da to javnosti moraju pokazati, kao i ja ili netko drugi, tako i Grlić Radman pa i Sandra Benčić i svi ostali koji su imali problema s ispunjavanjem imovinskih kartica - rekao je.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izvijestio ih je na sastanku o slučaju u Osijeku, ubijenoj djevojci iz policajčeva pištolja te postupanju policije.

- Treba to bolje komunicirati, a ono što nam je ministar objasnio, sve je napravljeno sukladno zakonu - rekao je.