'Nemam pojma što sam pričao i zašto sam promijenio iskaz'

Nemam više pojma što sam kome pričao u tom postupku. Bila mi je u glavi samo sramota koju proživljavam. Mene su dosta razvlačili, neke druge nisu, a ne želim ulaziti u razloge zašto je tako odrađeno.

Kaže nam to jedan od svjedoka u slučaju koji je rezultirao da je Milijana Brkića policija sumnjičila da je odavao podatke o tajnoj istrazi organizatorima elitne prostitucije. Brkić je te 2011. godine bio zamjenik glavnog ravnatelja policije. Svjedok koji se ne sjeća zašto je promijenio iskaz samo je jedna od niza neobičnosti ovoga slučaja vezanog za današnjeg zamjenika predsjednika HDZ-a.

Skandalozno je pak da N. S., ključni svjedok, nije ispitan kod suca istrage. U fazi izvida u ljeto 2011., prema službenim policijskim bilješkama koje je objavio Nacional, prostitutkama je proslijedio upozorenje Milijana Brkića da su pod mjerama.

- U obavijesnim razgovorima došlo se do saznanja da je zamjenik glavnog ravnatelja policije, Milijan Brkić, na neutvrđenome mjestu neutvrđenog dana između 3. i 20. lipnja 2011., N. S. dostavio podatke o provedbi posebnih izvida protiv Sare Sikirić i M. T. K. navedeno je u službenoj policijskoj bilješci.

No poslovni čovjek N. S. nije ispitan u istrazi. Do njega smo pokušali doći tijekom petka. Ostavili smo mu poruku i na poslu, no nije se javio. Kod istražnog suca u ljeto 2011. u predmetu odavanja tajnih mjera nadzora ispitane su samo dvije osobe. To su bili M. M. i S. S., koji su također spominjali Milijana Brkića kao osobu koja je upozorila da su pod mjerama. Ali u istrazi su promijenili iskaz. Je li nakon toga još nešto rađeno po tom pitanju i je li donesena kakva državno-odvjetnička odluka, zasad nije poznato i neće biti poznato dok se cijeli spis ne rekonstruira.

Sud je DORH-u dostavio spis

Proširile su se glasine i da je sud tad zaključio predmet.

- To je neistina i nepoznavanje Zakona o kaznenom postupku. Sud nije to mogao učiniti niti je bio pozvan da to učini. Spis je dostavljen državnom odvjetniku radi donošenja državno-odvjetničke odluke. Da kažem jednostavnije, to je odluka hoće li se nastaviti ili ne s postupkom, hoće li se podići optužni akt ili će se postupak obustaviti. To nije ovlast istražnog suca, nego državnog odvjetnika. Uloga suda je završila kad su proveli hitnu istražnu radnju. Ne znam, u pogledu suda nema elemenata zataškavanja, sve je zapisano i dokumentirano - rekao je za televiziju N1 predsjednik Županijskog suda u Zagrebu.

U međuvremenu, u DORH-u rade na obnovi spisa koji je nestao. Otežavajuća okolnost im je što 2011. godine Općinsko državno odvjetništvo nije elektronički vodilo spise pa nemaju digitalni zapis koji bi im omogučio rekonstrukciju. Kako neslužbeno doznajemo, pokušavaju na serverima doći do nekih podataka.

- Nestanak spisa u ovom trenutku vodim kao propust državne odvjetničke uprave i želim utvrditi je li riječ o propustu ili namjeri. Ako se utvrdi da je to nastalo u namjeri, onda možemo govoriti i o mogućem pokretanju izvida - rekao je Jelenić dodavši kako će jednom, kad obnove spis, Općinsko državno odvjetništvo nastaviti raditi na njemu.

Kreću s unutarnjim nadzorom

DORH je u četvrtak dobio spis sa Županijskog suda u Zagrebu i rade na njegovoj obnovi.

- Ne želim da se stvara dojam da se išta skriva. Ako se u prošlosti možda i događalo da se nešto skrivalo, ne želim da se danas ili u budućnosti događaju postupci u kojima bi se nešto skrivalo - poručio je glavni državni odvjetnik.

U sklopu rekonstrukcije spisa pokrenuli su i unutarnji nadzor kako bi utvrdili što se dogodilo sa spisom te zašto nije poštovana unutarnja procedura.

- Viša državna odvjetništva, niti Županijsko državno odvjetništvo niti Državno odvjetništvo RH, nisu obaviještena, kako je to po zakonu i pravilniku trebalo biti - ustvrdio je Jelenić.

U sklopu unutarnjeg nadzora razgovarao je s tužiteljem koji je u ljeto 2011. godine bio prisutan na ispitivanju svjedoka na Županijskom sudu u Zagrebu. Također će, u sklopu unutarnjeg nadzora, ispitati sve ljude unutar državnog odvjetničkog sustava koji bi mogli imati neke korisne informacije, a pokušat će ispitati i druge koji bi mogli imati neka saznanja, ali koji nisu u sustavu. Naime, oni se ne moraju odazvati na zamolbu DORH-a. No logično bi bilo da će pokušati ispitati Milijana Brkića, kao i Željku Pokupec, koja je u ljeto 2011., kad je nastala afera s curenjem informacija o praćenju, bila općinska državna odvjetnica u Zagrebu te kao takva i najodgovornija za postupanje svojih tužitelja.

Brkić je, podsjećamo, prije nekoliko dana za Jutarnji list rekao kako je Državnom odvjetništvu dao iskaz na temu kompromitacije posebnih izvida iz 2011.

- Kako nemamo spis, nemamo ni formalni podatak da je gospodin Milijan Brkić bio na razgovoru u bilo kojem tijelu DORH-a niti da je uzeta njegova izjava - rekao je glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić. On je, doduše, mogao biti ispitan samo neformalno, a iskaz je mogao biti u vidu izjave ili službene bilješke.

Vaso će rado u DORH

DORH-u bi u rekonstrukciji nestalog spisa dobro došao svaki dokument koji potvrđuje kad je i gdje Brkić svjedočio.

- Naravno da ću se odazvati, kao i svaki drugi građanin - poručio je kratko Brkić dodavši kako je govorio istinu i da je već jednom svjedočio pred državnim odvjetnicima o svojoj ulozi o curenju informacija u istrazi protiv elitne prostitucije.

- Sve je u tom spisu - poručio nam je Brkić.

Inače, novi broj tjednika Express donosi veliki dosje o cijelom slučaju, sa svjedočanstvima “dama” koje su organizirale, ali i nudile svoje usluge našoj političkoj i društvenoj kremi. Osim toga, i svjedočanstva o tome da su Brkić i njegov uhićeni kum bili oni preko kojih se mogao dobiti uvid u nečiji dosje. To znači da je postojao uhodani i organizirani sustav koji je koristio represivni aparat i svoje veze u njemu.

Sugovornik blizak HDZ-u rekao je za Express kako je “smiješno kako se svi u stranci sad prave pomalo ludim vezano za Brkića te njegov pristup policijskim dosjeima i sigurnosnom sustavu, a svi znaju da je on mogao provjeriti što god je trebalo”, pa nastavlja:

- I to se koristilo. Blaž Curić je bio veza prema Brkiću. Trebalo je samo dogovoriti što je potrebno i provjere su stizale u roku od jednog dana, čak i kad HDZ nije bio na vlasti, a pogotovo sad kad jeste. Za bilo koju osobu. To traje godinama. Svjedoči da je i sam jednom koristio takvu uslugu.

“Svi su karali, a visi samo Pančo...”

I ministri išli na kurve

Tako je pak trebao glasiti naslov neobjavljene knjige koja je trebala sažeti životnu tragediju Nebojše Perunovića Panče, bivšeg profesionalnog masera, koji je posredovao u zabavama hrvatske političke elite podvodeći im skupo plaćene djevojke. Perunović se našao u srcu eksplozivnog seks-skandala koji je 2011. godine potresao političku scenu, ali je munjevitom brzinom lokaliziran i gurnut pod tepih, gdje je godinama i ostao. Izvori Expressa idu i dalje. Razgovarali smo s jednim sugovornikom izvrsno upućenim u stranački život HDZ-a koji nam je rekao da su usluge koje su mu pribavljali Pančo i Sara Sikirić bile drugačije vrste. Pančo je sa Sarom Sikirić organizirao mrežu call-girls, čije je usluge koristio “le tout Zagreb”. Usluge njegovih djevojaka koristili su dva čelnika HDZ-a, oba ministri, jedan gradski čelnik, jedan poznati liječnik, čak i jedan sudac, kažu naši izvori, oslanjajući se na opsežni fajl u kojemu se nalaze iskazi svjedoka, fotografije, prepisi SMS-ova i drugi materijali. Sudac (podaci poznati redakciji) je Panči, u panici, nakon privođenja rekao: “Mene ne spominji, molim te”.

Sudac: Mene ne spominji

Sve to, zajedno s ekspresno završenim suđenjem, pokazuje da je afera puno veća od same prostitucije ili curenja informacija. Radi se, čini se, o širokoj mreži poznanstava i interesa koja je i danas skrivena.

Pokupec će morati objasniti što se i kako radilo 2011.

Općinsko državno odvjetništvo 2011. o svojem postupanju kod utvrđivanja tko je ‘druker’ nije po pravilu i zakonu obavijestilo viša državna odvjetništva. Odgovore o tome zašto trebat će dati Željka Pokupec, tadašnja općinska državna odvjetnica u Zagrebu.

U slučaju elitne prostitucije sudski epilog dogodio se daleko od očiju javnosti kako bi se zaštitili klijenti prostitutki.

Svjedok? Ne zna se hoće li Brkić u istrazi oko lažnih SMS-ova u kojoj je uhićen njegov kum Blaž Curić biti ispitan kao svjedok.