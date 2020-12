Hvarani se mogu pohvaliti najneobičnijim jaslicama u Hrvatskoj - napravljenima u znak zahvalnosti osoblju Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu koja brine o oboljelima od korona virusa.

U objavi na Facebooku stoji kako su upravo djelatnici bolnice - liječnici, medicinsko osoblje, čistačice, portiri - koji ulažu silne nadljudske napore, anđeli koji riskiraju svoje zdravlje kako bi pomogli drugima:

Nalazite se pred sasvim neobičnim prikazom Utjelovljenja Sina Božjega. Navikli smo da jaslice budu „klasične“ – sa štalicom, slamom, pastirima, kraljevima, ovčicama... Ovdje smo prikaz Kristovog dolaska na svijet postavili u suvremeni svijet i to pred bolnicu. Napravili smo da to bude najpoznatija bolnica u Hrvatskoj – Klinička bolnica Dubrava u Zagrebu, posljednjih mjeseci covid-bolnica.

Čemu ovo? Zašto ovakav prikaz?

Pa zato što božićni događaj nije samo jedna lijepa priča iz davnina koju komemoriramo svake godine 25. prosinca kićenjem bora, pravljenjem jaslica, darivanjem, pjevanjem… Mi Božić prebrzo smještamo u „ono doba i tamo daleko“ te kao da je sve očitije da zaboravljamo kako je vijest o Isusovu rođenju namijenjena nama, danas i ovdje. To nije samo događaj koji se nekad davno negdje dogodio – to je događaj koji bi se između Boga i nas trebao događati svakoga dana. Isus se želi neprestano rađati u svakom kršćaninu. Božićno slavlje nije samo lijepa manifestacija sjećanja na nešto što se davno dogodilo, pa tu manifestaciju pogledamo, zaplješćemo i idemo dalje u život uobičajenim ritmom i uhodanim navikama. Božić nije priredba nego poziv da stvorimo mjesto Kristu u svom životu i po njemu ga oblikujemo i mijenjamo.

Bog se uvijek rađa, u svako vrijeme i za svakog čovjeka. I danas! I ovdje! I ovog čudnog korona – Božića. On dolazi. Sa svojom veličanstvenom porukom nade i spasenja dolazi i nama u ovo naše vrijeme, u dane kad smo iscrpljeni od višemjesečne borbe i straha od virusa koji je totalno poremetio naš svijet. Da, on dolazi tu. Upravo tu, usred naših nevolja i muka, u svijet kojem kronično treba nade, vjere i ljubavi. Rađa se na mjestu u koje su uperene naše misli i pogledi već nekoliko mjeseci. A gdje bi drugo Bog poželio danas doći?

KB Dubrava je simbol tolikih bolnica diljem svijeta u kojima se ljudi bore za život, u kojima su toliki priključeni na respiratore, u kojima su toliki preminuli i to na grozan način. Jer, bili su sami, nitko od njihovih najbližih nije mogao biti s njima zbog straha od širenja zaraze. U tim bolnicama rade predivni ljudi koji ulažu nadljudske napore njegujući bolesnike. To su liječnici, medicinsko osoblje, čistačice, portiri, žene i muškarci koji riskiraju svoje zdravlje pomažući drugima. Izloženi su, u nemogućim uvjetima... Da to su anđeli ovih naših dana. Primjetit ćete da iznad bolnice lebde četiri anđela. Odjenuli smo ih u kirurške kute zelene boje. Namjerno, dakako. Neka to bude znak ljubavi i poštovanja prema ljudima koji u bolnicama rade. Iz Hvara im na ovaj način šaljemo svoj pozdrav zahvalnosti i molitve da ih anđeli čuvaju, dok se oni poput anđela brinu za bolesne.

Pred bolnicom je cesta s automobilima, park. Šetaju tuda obični ljudi. Kao savjesni građani svi nose maske. Primjetit ćete da ne stoje blizu jedni drugima. Poštuju i potrebnu distancu. Gadni su „korona dani“ i pametni ljudi znaju da će sve ovo brže završiti ako poštuju mjere i čuvaju jedni druge.

U parku je i adventska kućica. Ponude u njoj ima, ali pred njom nema nikoga. Lockdown je na snazi. Toliki ljudi bi htjeli, a ne smiju raditi. Kad u ovim jaslicama pogledate praznu adventsku kućicu sjetite se svih poslodavaca i radnika kojima je korona onemogućila normalan život i dovela ih u ozbiljne probleme i krize. Sjetite se pomoliti za sve koji su ostali bez primanja, svih obitelji koje će ovaj Božić vrlo skromno proslaviti jer jedva spajaju kraj s krajem. Sjetite se sve djece koju bi roditelji htjeli razveseliti božićnim poklonom, ali ga nemaju čime priuštiti.

Ako se približite bolnici primjetit ćete jedan dirljiv prizor. Mladi par upravo je izašao iz rodilišta sa svojom bebom. Stali su pred bolnicom sa svojim malim Čudom i zagledali se Čudo Utjelovljenog Boga! Svjesni da njihovo dijete sada ulazi u svijet kojeg stalno razaraju i rastaču razne pandemije, zagledali su se u Obitelj i mole blagoslov za svoju obitelj. Traže od Boga snagu i zaštitu za svoje dijete koje ulazi u taj čudni, prelijepi, ali ponekad stravični i okrutni svijet. Svijet, u kojem će kad i korona prođe, ostati razne pandemije gluposti i zloće za koje čovjek teško nalazi učinkovito „cjepivo“ da zaštiti sebe i druge (uvjerili smo se u tu tužnu stvarnost i prošlih mjeseci, zar ne? Boreći se s koronom stalno smo otkrivali kako je puno toga poremećeno u nama ljudima i u svijetu kojega izgrađujemo. Korona je „mačji kašalj“ prema onome čega sve gadnoga ima među nama.)

Pred ovim postavom kleči jedan poseban lik. Već 350 godina on je dio ovog grada, štiti ga u nevoljama i zagovara za njegov prosperitet. To je naš sveti Prošper. U njegovoj smo jubilarnog godini pa kako i njega ne uključiti u jaslice? Kleknuo je pred Djetetom Isusom i u rukama mu na blagoslov nosi svoj grad. Prepoznati ćete simbole našeg grada; Katedralu, Pjacu i Arsenal. Rukama on čvrsto – baš zaštitnički - drži simbole Hvara. Ovaj kip je izradio i poklonio mladi akademski kipar Luka Radica, koji vodi restauratorske radove na obnovi kapele sv. Prošpera u Katedrali. Od srca mu hvala!

Na pokrajnom oltaru postavljeni su likovi pastira i triju kraljeva, koji su se u Betlehemu prvi poklonili Novorođenom. Svi su zagledani u bolnicu i Svetu Obitelj pred njom. A u ovoj će se crkvi narod Božji, živi ljudi, okupljati tijekom božićnog vremena kako bi slavili otajstva i primali snagu za život i mir koji Krist daruje svakome tko mu stvori mjesta u svom životu. Tako se prekrasno sjedinjuje veličanstvena poruka: Kristu Spasitelju svijeta i Bratu svakog čovjeka klanjaju se prošlost (pastiri, kraljevi...) sadašnjost (ljudi pred bolnicom, u parku, s maskicama na licu...) i budućnost (živi ljudi koji dolaze u crkvu primati život od Belehemskog djeteta, Utjelovljenog Boga, kako bi poput njega živjeli i ljubili).

Zahvaljujemo prekrasnim ljudima koji su s toliko volje, ljubavi i radosti izrađivali ove neobične jaslice. Bilo je čudesno gledati kako su danima s toliko truda kreirali sve ovo i uživljavali se u ovu divnu priču. Nila Bilić, Dragana Butorović, Dragana Gospodnetić, Matea Jeličić, Nikolina Pijanović, Marija Tresić i Vedrana Žuvela darovale su svoje vrijeme i talente kako bismo ostvarili nešto ovako lijepo za Božić u našoj župi. Od srca im hvala! Hvala na pomoći i Ivotu Zaninoviću Grandetu, kao i našim sestrama benediktinkama koje su radosno prihvatile i pomogle u ostvarenju ovog projekta.

Mogli bismo još puno toga napisati i tumačiti o ovim jaslicama, ali predlažemo: nađite vremena ovih dana da malo stanete pred njih i pomolite se Bogu koji toliko voli ovaj naš svijet da je ušao u njega, ponizno i blago kao maleno dijete. I s kojim god nevoljama se u životu suočavali, koliko god tmurnih oblaka bilo iznad vas, neka predivna božićna vijest: RODIO NAM SE SPASITELJ! odjekne u vama i u vaše srce donese radost, nadu i mir.

Na dobro vam došlo Isusovo porođenje!