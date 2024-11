Nepalac kojem su slomili ruku u Splitu: Pitao sam ih 'Brate, zašto me tučeš?' Jako se bojim!

Dostavljač hrane u Splitu iz Nepala, u petak je postao meta napada dvojice mladića koji su mu bez povoda prišli na ulici i počeli ga divljački tući metalnom šipkom po rukama i glavi. Kaciga mu je zaštitila glavu, ali mu se lakat na desnoj ruci pomaknuo pa mu je ruka završila u gipsu. Oporavak će trajati 15-ak dana, dobio je jake tablete protiv bolova, a sutra se vraća u bolnicu na dodatne pretrage. Već su mu ranije drugi počinitelji ukrali novac, piše Jutarnji list.

- Dvojica mladića, koji su mi izgledali kao tinejdžeri, prešli su cestu kako bi došli na moju stranu ulice. Odmah sam usporio i nadao se da će samo proći, no počeli su me udarati po cijelom tijelu metalnom šipkom. Sve je počelo s udaranjem po desnoj ruci, a onda su nastavili i po glavi. Nosili su sve crno i maske preko lica pa sam vidio samo njihove oči. Pitao sam ih više puta 'Brate, zašto me tučeš?', ali oni nisu rekli ni riječi nego su samo nastavili - rekao je Nepalac za Jutarnji list.

U Hrvatsku je stigao kako bi zaradio novac za svoju obitelj, a zemlju je odabrao velikim dijelom i zbog toga što je čuo da je sigurno mjesto za život pa je razočaranje zbog napada još i veće.

- Sada se bojim jer nisam mislio da će se ovako nešto dogoditi. Jako sam uplašen. Kada se vratim u formu, ponovno ću raditi jer sam zadovoljan uvjetima rada i zaradom. Ali nema sumnje, ako se ovakve stvari nastavljaju događati, odustat ću od posla. Nema tog novca zbog kojeg ću živjeti ovako - poručio je.

Oglasila se policija

Splitska policija priopćila je da su otkrili dvojicu napadača koji su stranom radniku u petak u Bračkoj ulici potrgali ruku.

- Nastavkom kriminalističkog istraživanja sinoćnjih napada na strane radnike nakon događaja u Doverskoj ulici u Splitu, razriješeno je i kazneno djelo počinjeno u Bračkoj ulici. Utvrđeno je postojanje sumnje da su napadači dvije osobe, koje su već uhićene za prvi napad. Jedna od njih je maloljetna. Nakon bijega s mjesta događaja u Doverskoj ulici u Bračkoj ulici su naišli na drugog stranog radnika i kao što smo jutros obavijestili javnost, fizički ga napali, te mu nanijeli tešku tjelesnu ozljedu ruke - javila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.