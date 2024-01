Nepalka (22) poginula u teškoj nesreći kod Varaždinskih Toplica

Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Do teške nesreće je došlo kad je vozač u zavoju udario u ogradu pa u betonski nosač. On je prevezen u bolnicu, no u nesreći je poginula djevojka. Neslužbeno, oboje su državljani Nepala

Kopiranje linka U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak u 23,30 sati na autocesti A4 kod Varaždinskih Toplica poginula je 22-godišnja putnica u automobilu, dok je vozač ozlijeđen i prevezen u varaždinsku bolnicu, a kako neslužbeno doznajemo, oboje su državljani Nepala, piše Hina. Prema trenutnim informacijama, teška nesreća se dogodila kad je vozač došao do zavoja, a nije se kretao sredinom obilježene prometne trake. - Sišao je s kolnika, udario u metalnu elastičnu ogradu, a potom i u betonski nosač - rekla je za Hinu službenica za odnose s javnošću Policijske uprave varaždinske Maja Ptiček. Dodala je da je vozač prevezen u Opću bolnicu u Varaždinu, da nije u životnoj opasnosti te da je zasad poznato i da nije bio u alkoholiziranom stanju.