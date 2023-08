Nepokošeni Zagreb: 'Ružno je vidjeti naš grad tako neuredan'

Zelene površine Zagreba nikad nisu bile zelenije. Trava viša od metar čest je prizor u gradskim parkovima, ali i u okolici škola i vrtića. Građani tvrde da grad nikad nije izgledao lošije.

- Redovno šećemo Bundekom, sad ona nije toliko ugodna. Ne bojimo se da će nam nešto iskočiti iz trave, ali nije lijepo vidjeti tako neuredan grad - rekao nam je Igor, koji u Zagrebu živi više od 20 godina.

Iz Grada su nam rekli da je najveći problem manjak radnika koji bi obavili posao. Dodatan posao nastao je, kako su rekli, zbog nevremena koje je pogodilo Zagreb sredinom srpnja. Bilo je potrebno uključiti sve radnike i ukloniti 3000 srušenih stabala. Kako kažu, uklonili su stabla s glavnih gradskih trgova, prometnica, nogostupa i javnih objekata, kao i stabla koja su predstavljala opasnost za život ili su prijetila nastanku veće materijalne štete. Sad uklanjaju ostatak porušenih stabala.

- Postojeći kapaciteti Zagrebačkog holdinga ne mogu biti dovoljni za sanaciju u kraćem periodu - kazali su.

- Ništa se ne radi u ovom gradu. Ne znam do čega je, je li do manjka ljudi ili do količine posla. Znam samo da se ne smije dopustiti da grad ovako izgleda. No nije moguće da je u Zrinjevcu ili Holdingu otišlo 300 ili 500 ljudi pa da nemaju dovoljno zaposlenika da se taj posao mjesecima ne odradi - rekao nam je Igor.

Objasnili su da je Holding sve radove vezane za sanaciju štete obavljao vlastitim resursima, uz istodobno pružanje redovnih komunalnih usluga građanima Zagreba. Građani smatraju da to nije razlog jer je "grad takav mjesecima".

Iz Grada su nam rekli da je Podružnica Zrinjevac uvela redovite programe košnje na lokacijama s kojih su uklonjena porušena stabla i granje prema planovima gradskih četvrti. Na lokacijama koje nisu potpuno očišćene nema strojne košnje zelenih površina zbog mogućnosti oštećenja strojeva.

- Kako je prije moglo uvijek sve biti uredno i pokošeno, bez obzira na vremenske nepogode - pita se Božica.

Kažu da svugdje ima nepokošene trave, ne samo u Novom Zagrebu, te da se nisu žalili jer se "nemaju kome žaliti". Iz Grada očekuju da će se košnja zelenih područja stabilizirati u rujnu.

- U Maksimiru je ista priča kao ovdje, sve je zaraslo i puno smeća. Čistoća grada ravna je nuli, s tim da je nula još i dobar broj - zaključio je Igor.