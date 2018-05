Neradnički Sabor: Živi zid bi vladao, a ne dolaze ni na posao

Malo prije 13 sati u sabornici bilo osam mostovaca, isto toliko HDZ-ovaca, tri HNS-ovca i dva SDP-ovca, dok od zastupnika Živog zida, treće najjače opcije u Hrvatskoj, nije bilo nikoga.

Na plenarnoj sjednici proveli su tri i pol sata. Raspravili su osam zakonskih prijedloga, od kojih se oko pet vodila objedinjena rasprava.

- Sjediti u sabornici da ne možete iznijeti stav, ne znam koliko je učinkovito. Vjerojatno su zastupnici procijenili da im je bolje biti na terenu ili raditi nešto drugo, nego sjediti u Saboru u kojem se ništa ne može reći. Ne mogu reći da mi je to nerazumljivo - rekao je Nikola Grmoja.

Na pitanje kako to da je on u Saboru uzvratio je da je imao raspravu u ime kluba, ali i da ima obvezu prema biračima. Jedan od rijetkih SDP-ovaca u Saboru bio je Gordan Maras. Upitan je li mu neugodno zbog praznih saborskih klupa, poručio je kako je on u sabornici svaki dan jer poštuje svoje birače:

- S obzirom na to da se borim za svoje birače meni nije neugodno. Je li nekom drugom neugodno, to ćete morati pitati njih - uzvratio je Maras. I Branko Bačić (HDZ) je rekao da svakog zastupnika treba zasebno propitivati gdje je bio kad je Sabor počeo s radom. Ustvrdio je kako nije dobro da je sabornica više nego poluprazna.