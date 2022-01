Vozač je 31. prosinca skrivio prometnu nesreću u Drenju, kod Đakova, upravljajući neregistriranim osobnim automobilom, za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 20 negativnih prekršajnih bodova.

Sumnjiči ga se da se nije kretao uz desni rub kolnika, već je vozilom prešao na suprotnu stranu kolnika, a potom u odvodni kanal gdje se vozilo zaustavilo. Vozaču je izmjerena prisutnost alkohola u krvi od 3,23, promila te je uhićen, a đakovački Općinski sud odredio mu je zadržavanje od 15 dana i privremeno oduzeo vozilo kojim je upravljao.

Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 43.300 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima "B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova, navode u ponedjeljak u osječko-baranjskoj policiji.