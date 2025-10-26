Neslomljivi Ivanov duh! Nakon nesreće mora opet učiti hodati: 'Ovo su njegovi koraci nade...'

Kad mi je jedan moj pacijent pričao o Ivanu i mogućnosti da ga uzmem na terapije, isprva sam to odbio. Nisam vjerovao da mu mogu pomoći, no, nasreću, ipak sam prihvatio upoznati ga. Vrlo sam se iznenadio time kako je u to vrijeme izvodio neke pokrete. Primjerice, kad bi trebao okrenuti se na ležaju, nekako se upirao iz iskrivljenog palca lijeve noge da je pomakne i jedva bi nekako uspio, no to mi je bio znak da nešto možda ipak možemo učiniti i zato sam prihvatio raditi s njim. A videoprilog koji smo polovicom listopada postavili na Facebooku snimio sam da bih pokazao kako se uz golemu upornost i trud pacijenta i strpljivo vođenje, kod neuroloških trauma mozga, PNF metodom, koja je potpuno okrenuta pacijentu, zaista može postići velik napredak, kaže nam Ante Lukas-Stančin, viši fizioterapeut i vlasnik Centra za fizioterapiju Alphysio, privatne ordinacije za neurološku i ortopedsku fizioterapiju u Velikoj Mlaki, nedaleko od Velike Gorice.

Čim je na vrata Centra u invalidskim kolicima, uz majčinu pomoć, ušao Ivan Šćepina (19), mladi nogometaš NK Kurilovec, bilo je jasno da Ante o upornosti i trudu ne govori bez razloga. Ivan se, doduše, pred nama na prvu pokušao malo "vaditi" na tremu, no vrlo brzo pokazalo se da mu ni pitanja novinara ne predstavljaju nikakav problem kad ga Ante obgrli oko leđa i kad trebaju zajedno napraviti nekoliko koraka do ležaja na kojem će odraditi dio terapije. Nažalost, u nevolji se i na medije navikao, jer ga zbog ogromne podrške koju je doživio od sumještana i suigrača u NK Kurilovec, a onda i cijele naše nogometne reprezentacije te velikog dijela estrade koji je podržao akciju sakupljanja novca za njegovo liječenje nakon nesreće koju je doživio u lipnju prošle godine, prate u stopu.

Toga kobnog lipanjskog dana, uvijek nasmijani mladić, koji je s veseljem rješavao školske obaveze i nakon škole doslovno jurio na nogometni trening, a mnogi ga pamte po snažnom i nepogrešivom udarcu ljevicom prema golu, igrao je nogomet s prijateljem u dvorištu. Kad im je lopta pala na krov kuće i gore "zapela", oba su se popela po nju. Prijatelj je dobro doskočio i odmah stao na noge, a Ivan je teško pao na glavu te pretrpio ozljede zbog kojih je završio u bolnici, na hitnoj operaciji, u takvom stanju da liječnici roditeljima nisu mogli reći hoće li preživjeti.

Kad mu se stanje stabiliziralo, ostao je s oduzetom lijevom stranom tijela, nije govorio i nije se mogao kretati, pa su ga otpustili iz bolnice u Krapinske toplice, uz mnogo sumnji u to hoće li ikad moći samostalno hodati i govoriti. Bilo je to samo mjesec dana nakon njegova 18. rođendana, koji je tek trebao proslaviti s društvom na maturalcu.

Zahvaljujući upornim vježbama s logopedom, fizioterapeutima u poliklinici Glavić, u koju danas četiri puta tjedno ide na robotsku neurorehabilitaciju, te redovitom radu s Antom, ali i potpori psihologa, no najviše zahvaljujući svojoj upornosti i hrabrosti, u studenom prošle godine Ivan je progovorio i napravio prve korake. Zato nam se snimka njegovih hrabrih, gotovo posve samostalnih koraka u Centru Alphysio učinila sjajnim povodom da ga posjetimo na terapiji. Još su ti koraci mali. Često su praćeni tremorom, zbog kojeg su nesigurni i spori, pa mu Ante ulijeva sigurnost tako da svojim stopalom fiksira njegovo. Još se Ivan u početku terapije oslanja na Antino tijelo i upute za svaki pokret, koje mu ponavlja, a terapija zahtijeva da ih mnogo puta ponovi, pa mu nije uvijek lako održati koncentraciju na sve ono što postavi kao zadatak pred njega.

- Prvo prebaci težinu na lijevu nogu, ali drži zdjelicu u pravilnom položaju, istegni koljeno, ali ne previše, zaustavi ga da ostane čvrsto - ponavlja Ante.

No sa svakim njegovim "bravo", kojim Ivana vraća na ponavljanje vježbe ispočetka, nama je raslo srce. A Ivanova se trema pred novinarima – ako je i postojala – sve brže otapala, tako da smo se ubrzo i šalili i smijali od srca.

- Ivan je sve ove pokrete i korake koje ste vidjeli dok se okretao na ležaju, ili sada dok hoda, kad je u pitanju lijeva strana tijela, uči ispočetka. Sa svakim ponavljanjem obnavljaju se veze u mozgu koje omogućavaju te pokrete i važno je da ih ponavljamo kako bi ih naučio izvoditi pravilno. Pritom je važan ovakav direktni rad s pacijentom jer se može osjetiti kako svaki njegov mišić reagira i možemo ispravljati pogreške da bismo došli do toga da pokreti budu pravilniji – pojašnjava Ante dok s Ivanom radi pripremu za vježbe, potičući ga da snagu za pokret lijeve strane tijela izvuče iz snage desne strane tijela. To je osnova PNF-a.

Pomalo je dosadno dok Ante namješta Ivana tako da leži postrance i uskladi pokret lijevog ramena s pokretom iz desnog, uz zadržavanje zdjelice i tijela u pravilnom položaju, kako bi pravilno pokrenuo mišiće kad se želi okrenuti i ustati iz kreveta. No dok smo se na trenutak posvetili razgovoru s mamom Ružicom, iz sobe se začula Ivanova pjesma.

- Da, to je on, voli zapjevati kad je na radiju neka pjesma koja mu se sviđa. I nikad ne skida osmijeh s lica – kaže mama Ružica, ponosna na to što kažemo da su nam Ivana i neki njegovi poznanici baš tako opisali: Kao uvijek vedrog i nasmijanog dečka.

- Mnogi me pitaju kako je moguće da poslije nesreće nije potonuo i ni u jednom trenutku se nije prepustio depresiji. Valjda je to stvar njegova karaktera, ali zaista nismo imali problema s tim, što je i za nas velika sreća - kaže majka, a tata Darijo u pripremama za susret s Ivanom zamolio nas je da još jedanput zahvalimo svima za nevjerojatnu podršku koju je njegov Ivan dobio kad je bilo najpotrebnije.

- Tijekom akcije skupljanja pomoći njegovi prijatelji iz NK Kurilovec darovali su mu pehar na kojem piše: 'Bio si pobjednik na terenu... bit ćeš i u ovoj borbi!!! Nema predaje!!', tako da je to danas velik motiv i Ivanu i nama – kaže Darijo.

Podsjeća i na naše reprezentativce koji su se javili Ivanu s podrškom kad su sakupljali novac za liječenje, koji su slali potpisane dresove i lopte, pa se među njima našla i ona Luke Modrića.

- Sad čekamo Gvardiola – šalimo se s Ivanom, koji je mamu posebno podsjetio da za fotografiranje za 24sata želi odjenuti njegovu majicu iz reprezentacije, s četvorkom na leđima. No ona prva i najvažnija, svakodnevna podrška, Ivanovi su prijatelji s nogometa i iz škole, koji ga ne zaboravljaju. Kad se nesreća dogodila, obećali su mu da nikad neće ostati sam i od obećanja ne odustaju. Tako je Ivan često na utakmicama NK Kurilovec i njihova snaga na turnirima, a nijedna njihova slavljenička fotografija ne prolazi bez njega.

Sve ih povezuje zarazan osmijeh, baš kao i one s našeg druženja, posebno kad je pred kraj terapije Ante Ivanu na noge postavio suspenzije, koje podržavaju zglobove, kako bi ga pripremio da napravi i nekoliko samostalnih koraka. Prvo su napravili nekoliko koraka oko ležaja, pri kojima se Ivan oslanjao na Antu, za zagrijavanje, onda je Ivan napravio dio kruga po sobi držeći se za ležaj i uz Antinu ruku na ramenu, jer se mora fokusirati na to da pravilno prebacuje težinu na lijevu stranu tijela kod svakoga koraka, što mu nije lako. No teško je reći čiji je osmijeh bio već kad je Ante odlučio dati mu u ruke hodalicu i reći: "Hajde sad ti, onako kako smo radili. I zapamti: kad koračaš desnom nogom, gledaj naprijed, da vidiš kud hodaš". Antine ruke na koje se Ivan inače oslanja ostale su otad brižno spremne u zraku, za prihvaćanje pacijenta ako slučajno posrne, no Ivanu pomoć nije trebala: S osmijehom je prehodao cijelu sobu i izdržao upute kolege fotografa o tome da, uz korake koji njemu nisu laki i mora biti oprezan, još pogleda i u objektiv fotoaparata.

- Ivan ima sreću u tome što se s nesrećom nosi dok je još ovako mlad - kaže nam Ante.

Naime, kod mladih pacijenata napredak u terapiji u prvih godinu dana može biti značajan, a procjene su da tako mlada osoba može imati značajnih pomaka u prve tri godine jer je to vrijeme tijekom kojeg se mozak još obnavlja, ističe Ante, koji posebno napominje da on nije jedini zaslužan za sve što je Ivan postigao. No važno je početi s terapijom što prije i dobro ih kombinirati kako bi taj uspjeh bio što bolji. Dodaje kako na temelju iskustava s drugim pacijentima može reći da je PNF metoda iznimno korisna i mnogima puno pomaže, pa je plan da, kad Ivan odradi planirane terapije robotske neurostimulacije do kraja godine, počne dolaziti k njemu više od jedanput tjedno, koliko sada dolazi, uz "domaće zadaće" koje odrađuje kod kuće, posebno vikendom, kad nema organiziranu terapiju.

- Moram naglasiti da PNF metoda nije korisna samo kod neuroloških ozljeda mozga koje su posljedica pada ili udarca nego i u slučaju oštećenja koja se dogode iz drugih razloga, primjerice nakon hipoksije, tj. nedostatka kisika u tijelu. Imam primjer pacijenta koji se nakon hipoksije 'digao' na noge u roku od samo dva mjeseca. Terapija se kasnije provodi samo radi održavanja stanja, pa u slučaju tog pacijenta i nema više potrebe, no on se još ne da jer mu se čini da su mu dolasci korisni - pojašnjava Ante dok Ivan opušteno pjevuši.

Silno se začudio tome da je video koji je Ante snimio kako bi pokazao njegov uspjeh samo na jednom profilu u jednom danu vidjelo više od 100.000 ljudi i od srca se nasmijao ideji da ga snimi dok pjeva, pa da postane novi influencer.

Vojske onih koji nas uče kako šopingirati, pratiti modu, kako se našminkati, gdje dobro jesti, gdje se najbolje provesti i kako putovati gotovo bez novca ni izbliza nam ne mogu prenijeti toliko životne snage, vedrine i hrabrosti koliko ih ima u teško izgovorenim riječima ili stihovima koje je ovaj borbeni mladić u našem društvu otpjevao. Vrijedi se zapitati biste li svaki njegov teško izboreni korak prema kvalitetnijem životu pratili, pa makar svaki dan učinio samo jedan korak više. Jer tako se s nevoljama nose heroji.