Komentari 11
VUKOVARSKI BRANITELJ

Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!

Piše Danijela Mikola,
2
Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Jean-Michel Nicolier odveden je iz vukovarske bolnice nakon pada Vukovara. Brutalno su ga tukli, mučili, a potom ubili. Za njim se tragalo 34 godine.

Posmrtni ostaci Francuza Jean-Michela Nicoliera pronađeni su nakon 34 godine, neslužbeno doznaju 24sata.

Službeni rezultati identifikacije trebali bi biti objavljeni u srijedu u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici "Dr. Juraj Njavro" u Vukovaru, gdje će prisustvovati i ministar hrvatskih brantelja Tomo Medved.

Jean-Michel Nicolier ubijen je 20. studenog 1991. na Ovčari. Tijekom obrane Vukovara bio je teško ranjen te je završio u bolnici.

Foto: Screenshot/YouTube.

Tamo su ga snimile i kamere francuske televizije. Nosio je plavi bolnički ogrtač i osmijeh koji ga nikad nije napuštao.

Bilo je to posljednji put da je Francuz viđen živ. Iz bolnice su ga odveli te, prema riječima preživjelih s Ovčare, "samljeli od batina" te ga potom mučki ubili.

