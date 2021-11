U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata 7315 novozaraženih, neslužbeno doznaje HTV. To je i novi dnevni rekord u broju novooboljelih.

Prije točno tjedan dana imali smo 4573 nova slučaja zaraze, a preminuo je 41 čovjek. Na respiratoru je prije tjedan dana bilo 198 ljudi.

Rast broja novooboljelih u proteklih pet dana

9.11. - 4966 novozaraženih, preminulo 59 ljudi

8. 11. - 1242 novozaražena, 46 preminulih

7. 11. - 4159 novozaraženih, 50 preminulih

6. 11. - 7984 novozaražena, 50 preminulih

5. 11. - 6932 novozaražena, 36 preminulih

HRT javlja i da je u splitskom KBC-u 38 ljudi na respiratoru, a da su među njima dvije trudnice te 22-godišnjak bez komorbiditeta.

Zvonimir Šostar iz NZJZ Andrija Štampar rekao je jutros u emisiji Dobro jutro, Hrvatska kako je u Zagrebu opet više od 50 pozitivnih. Kaže da su testirali 1947 ljudi, a 1033 testa su pozitivna. No, ističe i da je to znak da liječnici odrađuju dobar posao i da imaju dobru trijažu te zaista šalju na testiranje one koji imaju simptome.

Poručio je kako je najviše mladih zaraženih, a dodaje i da smo blizu vrhunca ovog vala, ali da je procijepljenost nedovoljna da bi očekivali da će brojke u kratkom vremenu početi padati.