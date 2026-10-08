Nesreća na A3 kod Lučkog, u prekidu brojne brodske linije

U prekidu su: trajektna linija Lopar-Valbiska, ﻿﻿k﻿atamaranske linije Split-Dubrovnik, Mali ﻿Lošinj- Cres-Rijeka i Novalja﻿-Rab-Rijeka te brodske linije Mali Lošinj-Vele Srakane-Unije-Susak﻿, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ zb﻿og nepovoljnih vremenskih uvjeta. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici (A3) na čvoru Lučko u smjeru Bregane, pa se vozi uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba u četvrtak.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.