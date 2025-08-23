Obavijesti

News

Komentari 1
NASTALA MATERIJALNA ŠTETA

Nesreća na Jarunu: Pijani vozač zabio se u BMW iz suprotnog smjera, a onda i u ogradu

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Nesreća na Jarunu: Pijani vozač zabio se u BMW iz suprotnog smjera, a onda i u ogradu
2
Foto: Čitatelj 24sata

Zagrebačka policija potvrdila nam je događaj, te rekla kako je 49-godišnj vozač bijelog automobila bio pod utjecajem alkohola

Pijani 49-godišnjak zabio se u auto, a onda i u metalnu ogradu u subotu prije podne na Jarunu. Na sreću, nije bilo ozlijeđenih već je samo nastala materijalna šteta.

Foto: Čitatelj 24sata

- Jutros oko 10.30 sati vozač bijelog vozila s fotke se na Jarunu zabio u auto iz drugog smjera i produžio u ogradu koja okružuje jezero Jarun. Sreća u nesreći je da je prošao svega par metara od krcate terase kafića - rekao nam je čitatelj koji je fotografirao događaj.

ČUDOM PREŽIVIO Horor kod Beograda! Ostao bez obje noge, policajac mu spasio život: 'Prizor je bio stravičan!'
Horor kod Beograda! Ostao bez obje noge, policajac mu spasio život: 'Prizor je bio stravičan!'

Zagrebačka policija potvrdila nam je događaj, te rekla kako je 49-godišnji vozač bijelog automobila bio pod utjecajem alkohola.

Foto: Čitatelj 24sata


- 49-godišnjak s 0,90 promila alkohola, vozio se ulicom Hrgovići u smjeru sjeverozapada. Dolaskom do kućnog broja 93, odnosno ulaska u zavoj, izgubio je nadzor nad vozilom, prešao na traku za suprotni smjer i naletio na osobni automobil zagrebačkih tablica, kojim je upravljao upravljao 56-godišnjak. Nakon sudara, 49-godišnjak je nekontroliranim kretanjem automobila završio u metalnoj ogradi - rekli su nam.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Brutalni napad u Zagrebu u Tkalčićevoj ulici: 'Njih desetak maskiranih mlatilo je dvojicu!'
STRAŠNO

VIDEO Brutalni napad u Zagrebu u Tkalčićevoj ulici: 'Njih desetak maskiranih mlatilo je dvojicu!'

Zagrebačka policija objavila je da je 29-godišnjak teško ozlijeđen u napadu. Maskirani napadači udarali su ga tupim predmetom, najvjerojatnije palicom
VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'
SRAMOTAN NAPAD

VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'

Festival je trebao biti otvoren danas s programom Lakrdija i psovanje rata, s nastupima Trupe OvoOno (predstava Ubu ovo ono) i Damira Avdića, BiH glazbenika, a završiti 29.8. s predstavom Olivera Frljića
Gradonačelnik Benkovca o incidentu na festivalu: 'Nismo protiv slobode govora, ali...'
ČUO ZA PROSVJED

Gradonačelnik Benkovca o incidentu na festivalu: 'Nismo protiv slobode govora, ali...'

Provjerit ću svakako što je bilo, a ako je zaista tako, da vrijeđaju branitelje, onda će se i grad drukčije postaviti prema tome, rekao je kratko u petak uvečer HDZ-ov gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025