Nesreća na Jarunu: Pijani vozač zabio se u BMW iz suprotnog smjera, a onda i u ogradu

Pijani 49-godišnjak zabio se u auto, a onda i u metalnu ogradu u subotu prije podne na Jarunu. Na sreću, nije bilo ozlijeđenih već je samo nastala materijalna šteta.

Foto: Čitatelj 24sata

- Jutros oko 10.30 sati vozač bijelog vozila s fotke se na Jarunu zabio u auto iz drugog smjera i produžio u ogradu koja okružuje jezero Jarun. Sreća u nesreći je da je prošao svega par metara od krcate terase kafića - rekao nam je čitatelj koji je fotografirao događaj.

Zagrebačka policija potvrdila nam je događaj, te rekla kako je 49-godišnji vozač bijelog automobila bio pod utjecajem alkohola.

Foto: Čitatelj 24sata



- 49-godišnjak s 0,90 promila alkohola, vozio se ulicom Hrgovići u smjeru sjeverozapada. Dolaskom do kućnog broja 93, odnosno ulaska u zavoj, izgubio je nadzor nad vozilom, prešao na traku za suprotni smjer i naletio na osobni automobil zagrebačkih tablica, kojim je upravljao upravljao 56-godišnjak. Nakon sudara, 49-godišnjak je nekontroliranim kretanjem automobila završio u metalnoj ogradi - rekli su nam.