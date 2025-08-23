Horor kod Beograda! Ostao bez obje noge, policajac mu spasio život: 'Prizor je bio stravičan!'

Muškarac (55) sinoć je imao prometnu nesreću u Zemunu u Srbiji kada mu je policajac skočio u pomoć i zaustavio krvarenje nakon što su mu obje noge odsječene u prometnoj.

- Vezali su mu noge da ne iskrvari, mnogo je krvario. Bankina mu je presjekla noge od koljena prema dolje, vezali smo donji dio. Bio je svjestan, nekim čudom je preživio - rekao je policajac Nemanja Stupar za Kurir koji je bez razmišljanja skočio u pomoć kada je vidio da se dogodila nesreća.

Naime, u teškoj nesreći je teško ozlijeđen čovjek (55) kojemu su od siline udarca odsječene obje noge te je u bolnici.

- Bio sam s prijateljima u autu i ugledali smo da se dogodila prometna nesreća. Zaustavili smo se i izašli bez razmišljanja hoćemo li pomoći. Kako smo se približavali vozilu, prijatelj i ja smo vidjeli da je auto smrskan i da je udario u bankinu koja je bila nasred puta - rekao je Nemanja.

- Prišli smo čovjeka, bio je svjestan što nas je dodatno ohrabrilo. Pregledali smo mu glavu, vrat i kičmu kako mu prilikom pokreta ne bi nešto ozlijedili. Pogledao sam mu noge, u tom dijelu je bila bankina a prizor je bio stravičan - dodaje.

Slika je to koju nikada neće zaboraviti.

- Noge su mu ostale u obući, a on je sjedio, nije se mogao pomaknuti. Bankina ga je presjekla. Zaustavljali smo ljude po cesti da nam daju nešto da mu vežemo noge, remene ili što god imaju, samo da vežemo. Vrijeme je prolazilo, on je krvario, morali smo to sanirati - dodaje.

- Neke od ljudi koje smo zaustavljali da nam pomognu, davali su nam pakt prve pomoći. Uspjeli smo nekako vezati mu noge iznad koljena kako ne bi iskrvario. Ubrzo je stigla hitna pomoć koja ga je preuzela i prevezla u bolnicu - govori.

