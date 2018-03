Nesreća na pisti: Ruski avion prešao djelatniku preko nogu

Ruski putnički zrakoplov prešao je preko nogu čovjeka na pisti aerodroma Gatwick, južno od Londona, i teško ga ozlijedio. Dužnosnici zračne luke potvrdili su da je ozlijeđeni djelatnik zrakoplovne kompanije iz Dubaija.

Putnik Tom Chapman za Mirror je rekao da su putnike u ruskom avionu obavijestili o incidentu i više od dva sata ostavili da sjede unutra.

- Krenuli smo polijetati i onda je avion stan. Pilot je ugasio motore. Većina putnika su Rusi pa ne razumijem što govore, ali mogu reći da smo svi zabrinuti zbog svega što se događa, dodao je.

We have been told that our plane ran over a person at takeoff from Gatwick to St Petersburg. They were trying to lift the plane. Anyone knows what happened? #Gatwick #BBC #Sun #DailyMirror pic.twitter.com/0o5tUZ5A7D