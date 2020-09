Nesreća u Zadru: Vozač (60) pao autom u more - i to na krov

<p>Sat je pokazao 5.55 kad je 60-godišnji Zadranin izgubio kontrolu nad vozilom na Trpimirovoj obali u Zadru. </p><p>Brza vožnja, prebrza za skliski kolnik, jugo koje je tog utorka opet počelo puhati i krivudava obala bez ograde, s koje automobili padaju kao zrele kruške, bilo je previše za vozača i njegov automobil.</p><p>Pali su u more, i to na krov.</p><p>Na tom je mjestu plitko, ali vozač je unatoč tome prošao bez ozljeda. Potvrdili su nam to u policiji. Sam je izišao na obalu te pozvao policiju i vučnu službu koja mu je izvukla vozilo na suho.</p>