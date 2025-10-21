Obavijesti

ISTRAGA POKAZALA

Nesreća uspinjače u Portugalu: Kabel nije bio certificiran

Nesreća uspinjače u Portugalu: Kabel nije bio certificiran
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Kabel koji je pukao u smrtonosnoj nesreći uspinjače u Lisabonu prošlog mjeseca nije zadovoljavao potrebne specifikacije, prema preliminarnom izvješću istrage

Vrsta kabela koja se koristi od 2022. nije bila certificirana za prijevoz putnika ni prikladna za uspinjače, priopćio je u ponedjeljak Ured za sprječavanje i istraživanje zrakoplovnih i željezničkih nesreća (GPIAAF).

Šesnaest osoba je poginulo, a 21 je ozlijeđena, od kojih neke teško, u nesreći 3. rujna. Uspinjača Gloria, koja u svom trenutnom obliku datira iz 1914., sastoji se od dva žuta vagona koji se naizmjenično uspinju i spuštaju pomoću sustava protuutega.

Na dan nesreće, jedan vagon se spuštao strmom cestom Calçada da Glória kada je iskočio iz tračnica u zavoju i udario u  zgradu.

Završno izvješće o uzroku nesreće očekuje se unutar godine dana.

Ova uspinjača jedna je od najpopularnijih turističkih atrakcija Lisabona, ali ju svakodnevno koristi i lokalno stanovništvo. Izgrađena u Njemačkoj u 19. stoljeću, uspinjača prevozi oko 3 milijuna putnika svake godine.

Nikada prije nije bilo ovakve nesreće ni na jednoj od tri lisabonske uspinjače.

