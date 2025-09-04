VIDEO Ovo je mjesto užasa u Lisabonu gdje je uspinjača Gloria iskočila iz tračnica

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Susjedi nakon jezivog otkrića u Tenji: 'Izbjegavala sam tu kuću' Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Muškarac uhićen nakon jezivog otkrića u Tenji, terete ga za teško ubojstvo. Majka petogodišnje curice morala podići kredit da bi platila liječenje nakon ugriza poskoka. Šest mjeseci traju izvidi o smrti Frane Borovine. U javnoj raspravi program priuštivog stanovanja. Turizam raste, ali ne u špici sezone. Jergović kod Milanovića. Frizerka iz Požege već treću godinu zaredom besplatno šiša prvašiće.

