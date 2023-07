Vidjela dijete na cesti, pozvala policiju, pa nestala: 'Oteli su me i zlostavljali. Dijete je mamac...'

Foto: Hoover Police Department

Oteo me muškarac narančaste kose. Strpao me u svoj kamionet. S njim je bila u autu žena i čula se beba kako plače. Odveli su me u neku kuću, skinuli golu i fotografirali, ispričala je nakon navodnog bijega od otmičara

Datum je 13. srpnja 2023. godine. Carlee Russell završila je s poslom, pokupila večeru i krenula je automobilom kući. Vozeći se cestom I-459 u Alabami, nazvala je policiju... - Dijete u pelenama hoda uz cestu - kazala je u pozivu policiji. Rekla im je kako će ostati na toj lokaciji i pratiti dijete. Nakon policije, nazvala je člana obitelji, ali taj je poziv prekinut. Foto: Hoover Police Department Policajci su ubrzo stigli na lokaciju, ali ova 25-godišnja studentica kao da je nestala s lica zemlje. Njezin automobil bio je tu, ali od Carlee i djeteta u pelenama ni traga ni glasa... Nekih 50 sati kasnije, Carlee je ušetala u dom svojih roditelja. Imala je manje ozljede i bila je u šoku. Tu priča tek počinje... Sumnjive pretrage - Oteo me muškarac narančaste kose. Strpao me u svoj kamionet. S njim je bila u autu žena i čula se beba kako plače. Odveli su me u neku kuću, skinuli golu i fotografirali. Uspjela sam nekako pobjeći - kazala je istražiteljima koji su došli uzeti njezinu izjavu. Dijete je, kazali su kasnije roditelji Russell, bilo 'mamac' kako bi netko oteo njihovu kćer... Policija je krenula slijediti tragove, pregledane su snimke, odrađen je istražiteljski posao... - Ne možemo potvrditi njezinu priču - oglasili su se potom iz policije. Međutim, istraga im je otkrila nekoliko stvari zbog kojih sumnjaju u istinitost njezinih tvrdnji. U danima prije navodnog nestanka pretraživala je radnju filma "Taken" s Liamom Neesonom, pretraživala je 'amber alert' (vrsta upozorenja koja stiže ljudima na mobitel u slučaju nestanka djeteta u njihovoj blizini). Tražila je i načine kako uzeti novac iz blagajne bez da je itko primijeti, jednosmjerne autobusne karte... Foto: Hoover Police Department NY Post piše i kako je u minutama prije navodnog nestanka Carlee objavila nekoliko poruka na Twitteru. - Danas je bio super dan. Bog nas čuva, govorim vam - stalo je u jednoj objavi. - Da, želim obitelj odmah - stalo je u drugoj. - Moja Carlee se borila za svoj život kako bi pobjegla otmičarima - kazala je njezin majka. - Puno je pitanja, ali samo ona na njih može odgovoriti - poručili su iz ureda šerifa i dodali da je puno toga o njezinim tvrdnjama 'teško razumjeti'...