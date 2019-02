Nestali Britanci: Na velesajmu u Zagrebu 'digli' milijune eura?

Lu i Andrew Buchanan, došli su u Hrvatsku i domaćoj i regionalnoj turističkoj branši ponudili organizaciju sajma na koji bi doveli 400 vodećih turističkih agenata - kupaca iz 32 zemlje.

Turističke zajednice, agencije i tvrtke, kako bi došle u kontakt s tim kupcima, trebale su zakupiti štandove na sajmu koji se trebao održati na 12.000 četvornih metara Zagrebačkog velesajma. Organizatori su pomicali vrijeme održavanja sajma s prosinca prošle godine na svibanj ove godine, ali su se u međuvremenu izgubili, a novac su zadržali.

Ta prevara mogla bi biti teška milijune jer je svaki sudionik trebao platiti između 330 i 390 eura po četvornome metru izlagačkog prostora. S obzirom na to da su prevaranti davali u zakup 12.000 četvornih metara prostora, u igri je ukupno bilo između 3,9 i 4,6 milijuna eura. Koliko su točno novca uzeli prije no što su pobjegli, nije poznato. No mnogi koji su htjeli sudjelovati na sajmu novac su Britancima uplatili unaprijed, javlja Večernji.

Lokalne turističke zajednice su među žrtvama, ali najveći gubitnici, 'dijamantni sponzori' su Hrvatska turistička zajednica, TZ Grada Zagreba i Croatia Airlines, navodi Večernji i dodaje kako svi prevareni najavljuju tužbu.

Inače, Buchananovi su tvrtku Cent Euro Fairs SL, preko koje su trebali organizirati sajam, osnovali u siječnju 2018. u Malagi u Španjolskoj.