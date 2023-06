Nestali u 80 sekundi: Uigrana šestorka iz dva crna BMW-a ukrala je na desetke mobitela

Malo više od minute bilo je potrebno provalnicima, od prvog udarca u staklo na vratima trgovine do izlaska do automobila, kako bi ukrali na desetke mobitela, ukupno vrijednih malo manje od 100.000 eura.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tako je izgledala dobro uigrana krađa iz poslovnice TIA mobitela u Donjoj Reki kraj Jastrebarskoga, koju su kamere zabilježile u noći na ponedjeljak. Snimile su šest muškaraca kako s dva BMW-a dolaze pred zgradicu u kojoj je smještena trgovina. Prije nego što su se zaustavili pred ulazom, okrenuli su automobile u dvorištu kako bi bili spremni za bijeg. Maljem su potom razbili staklo te donji dio ulaznih vrata, nakon čega ulaze i počinju trpati sve iz ormara i s polica. Kamere su zabilježile mladiće u trenirkama kako ih ubacuju u vreće i košare. Kako ih ne bi prepoznali, glave su umotali u šalove, kape i kapuljače.

U poslovnicu je ušlo njih pet, a šesti je ostao čuvati stražu na cesti. Nisu se zamarali krasti iz blagajne niti su tražili novac. Točno nakon isteka malo više od minute, pobjegli su do automobila s plijenom. Prema snimci jasno se vidi kako je jedan BMW standardni europski s volanom na lijevoj strani, a drugi ga je imao s desna, kao što je to u Ujedinjenom Kraljevstvu. Pitanje je pripadaju li uopće njima, jer prema snimci lopovi rade neke čudne greške. Naime, jedan pali sva četiri žmigavca kraj kuće usred noći, a drugi proklizava prilikom pokretanja auta, i to na blagoj uzbrdici.

NUDI NAGRADU

Registarske pločice, koje su snimile kamere, skinuli su s drugih automobila. Policija je ustanovila, piše Jutarnji list, da pločice pripadaju jednom Golfu i Opel Vectri.

Vlasnik trgovine potvrdio nam je kako su lopovi i dalje u bijegu te da nudi nagradu za informacije koje bi ih otkrile, mobitel u protuvrijednosti od 1000 eura.

- Imao sam sličnu provalu u veljači te su ih tad brzo ulovili. Radilo se o bandi rumunjskih državljana. Željeli su pobjeći u Sloveniju - rekao nam je vlasnik. Tog 18. veljače patrola ih je zaustavila samo 45 minuta od provale. Bili su u vozilu britanskih pločica, što im je olakšalo potragu.

- Dva osumnjičenika su, s trećim koji je trenutno nedostupan pravosudnim tijelima, razbila staklo na ulaznim vratima prodavaonice elektroničke opreme te iz nje uzeli i za sebe zadržali više od 80 mobitela, tableta i laptopa raznih proizvođača, u vrijednosti većoj od 7963,37 eura/60.000 kuna - napisali su tad iz Državnog odvjetništva i rekli kako su pritvoreni zbog opasnosti od bijega.

Vlasnik je dodao kako zna da su pušteni na slobodu nakon mjesec dana istražnog zatvora. Može samo pretpostaviti kako je bila riječ o istim ljudima, koji su došli "završiti posao". Ne zna jesu li i ovi opet pokušali pobjeći prema Sloveniji, s obzirom na to da od ulaska u Schengen više nema klasične kontrole na granici.

POSLALI IZVIDNICU

Siguran je da su dva člana ove ekipe u subotu ujutro došla kao "izvidnica". Jedan je na glavi imao šiltericu i kapuljaču te je taj, kako je govorio prodavaču, želio kupiti mobitel. Cijelo je vrijeme govorio na engleskom. Drugi, koji je šutio, držao se gotovo cijelo vrijeme iza kolege. Pregledavao je ormare s mobitelima i imao je samo šiltericu. Zanimljivo je kako je na njoj imao otisak slike koji inače ljudi koriste kako bi omeli računalne programe u identifikaciji lica. Obojica nisu niti jednom podignuli glavu prema kamerama. Do mobitela na kraju nisu došli jer je potencijalni kupac dva puta unosio neispravan PIN prilikom kupnje. Na kraju je odustao te su otišli. Istražitelji pretpostavljaju kako je riječ o ukradenoj bankovnoj kartici. Iako službeno ne mogu reći da je zaista riječ o članovima bande, njihove fotografije i snimke poslali su kolegama u druge policijske postaje, kao i kolegama u inozemstvo. S obzirom na način rada, vrlo je moguće kako je sličnih provala bilo više. Telefoni će, ako ih istražitelji ne pronađu, vrlo vjerojatno završiti na crnom tržištu.

'SREDILI' PLOČICE

Zagrebačka policija samo je potvrdila kako je istraga slučaja i dalje u tijeku. Neslužbeno doznajemo kako prate tragove kamo su lopovi pobjegli te traže i izuzimaju snimke nadzornih kamera u Jastrebarskom i okolici. Jedna od pretpostavki je i da su preko "originalnih" pločica zalijepili foliju kako bi ih nadzorne kamere mogle što teže očitati. Dio takvih snimki pregledali smo i mi. Iako su visoke kvalitete, na njima se jasno vidi tek oblik pločice, koji pripada jednoj stranoj zemlji. Slova i brojke praktički su nečitljivi.