Nestašica sirupa protiv alergije Aerius zbog povećane potražnje

Još prije dva tjedna došla sam u ljekarnu podići dvije bočice Aerius sirupa protiv alergije. Imali su samo jednu i rekli su mi da će me obavijestiti sljedećeg tjedna kada dobiju robu. Međutim, sirup Aerius još nije došao u ljekarne i ne zna se kada će stići. Sin mi jako reagira na pelud, pogotovo na čemprese čija je koncentracija sada visoka, a od zamjenskog sirupa bolio ga je trbuh, požalila nam se čitateljica iz Zagreba.

U Agenciji za lijekove i medicinske proizvode ( HALMED) potvrdili su nam da je, zbog neočekivanog povećanja potražnje, nestašica Belupovog sirupa Aerius.

- Za lijek Aerius 0,5 mg/ml oralna otopina, pakiranje od 120 ml, prijavljena je nestašica zbog neočekivanog povećanja potražnje, s očekivanim trajanjem od 16. veljače do 7. ožujka. Međutim, prema informacijama koje HALMED zaprimio od nositelja odobrenja, danas je isporučena nova pošiljka lijeka te će nestašica završiti ranije od predviđenog. Za lijek Aerius 0,5 mg/ml u pakiranju od 60 ml je također zaprimljena obavijest o nestašici zbog razloga povezanih s proizvodnjom, s očekivanim trajanjem od 15. ožujka do 18. travnja – odgovorili su iz HALMED-a. Dodali su da su na tržištu dostupni zamjenski lijekovi za Aerius sirup, s istom djelatnom tvari, iste jačine i farmaceutskog oblika. To su Alerdin 0,5 mg/ml oralna otopina od Belupa i Escontral 0,5 mg/ml oralna otopina, nositelja odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d.