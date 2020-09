Nešto se s maskama u školama ipak mora mijenjati: Djeca ih na nastavi više neće nositi?

<p>Ako je na nekom području epidemiološka situacija dobra, lokalni stožer može odlučiti da maske u školama više nisu potrebne, rekao je jučer ministar znanosti i obrazovanja <strong>Radovan Fuchs</strong>.</p><p>- Imamo pritisak roditelja koji se ne slažu s preporučenim mjerama. Određeni ljudi se ne slažu s nošenjem maski na nastavi, pa nalaze razne argumente, nastavio je Fuchs u Intervjuu tjedna Hrvatskog radija. Podsjetimo, u šibenskoj OŠ Tin Ujević već se neko vrijeme događaju incidenti u kojima roditelji upadaju u školu i ispred nje organiziraju prosvjede, jer im djeca moraju nositi maske. Djelatnici škole se žale na mobing, i odgovaraju kako bez maski ne može, jer zbog velikog broja učenika ne mogu održavati dovoljan razmak među njima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maske u školi</strong></p><p>Fuchsovo je ministarstvo školama dalo upute prema kojima, na preporuku epidemiologa, maske nisu potrebne ako je moguće održavanje razmaka od metra i pol mađu osnovnoškolcima, odnosno dva ako su u pitanju srednjoškolci. Kako je, pogotovo u velikim školama koje broje i po tisuću učenika, to nemoguće, većina se njih odlučila za obavezne maske.</p><p>- Da, održavanje propisane distance je važnije od nošenja maske, kaže za 24 sata epidemiolog HZJZ-a<strong> dr. Bernard Kaić</strong>, komentirajući novost ministra Fuchsa. U slučaju dobre epidemiološke situacije, kad novozaraženih nema, kaže, maske bi se u školi moglo skinuti, no uz preduvjet da ima dovoljno distance. Na opasku kako je djeci teško održavati propisani razmak, epidemiolog odgovara kako maska u tom slučaju donekle smanjuje mogućnost prijenosa virusa.</p><p>Jedan od najistaknutijih europskih virologa i mikrobiologa <strong>prof. dr. Giorgio Palù</strong> nedavno je za gostovanja u Zagrebu rekao da djeca mlađa od deset godina, ai i stariji, nisu pod velikim udarom virusa zbog svoga dobrog imuniteta. Korejske su studije, jednako tako, pokazale da zbog manjeg kapaciteta pluća djeca u svom aerosolu nose i manje virusa, koji u kapljicama, osim toga, pada s njihove manje visine na pod pa ne dopire do odraslih.</p><p>I podaci kažu da se u Hrvatskoj dosad koronom zarazilo puno manje djece do 10 godina, 395, od onih 11-20 godina, kojih je dosad bilo 1141. Znanstvenik<strong> Dragan Primora</strong>c je kazao kako djeca, prema objavljenim studijama, ne bi trebala biti ključ transmisije unutar škola te da često virus zapravo dobiju od svojih ukućana, roditelja.</p><p>Od početka školske godine broj novozaražene djece je čak i manji nego u tjednu prije. Službeni podaci kažu da je u tjednu prije škole korona otkrivena kod 225 djece i mladih do 20 godina, a u prvom tjednu škole kod njih 97. Kako još nije prošlo 14 dana od škole, usporedba će biti bolja za tjedan dana.</p>