Netko je ukrao Boška, onda ga vratio? 'Tražili smo ga satima!'

MISTERIJ NESTANKA Ivanu Petolasu netko je ukrao najmanje tele, Boška. Priča se pronijela mjestom, stigla je i policija. Dan poslije tele se pojavilo...

<p>Kad bi Boško znao govoriti, onda bi nam ispričao tajnu gdje i kod koga je proveo 24 sata, ali kao i svako tele, ne zna govoriti. Možemo samo nagađati da ga je netko u noći na ponedjeljak ukrao iz staje i drugi dan vratio, govori nam <strong>Ivan Petolas</strong> (67) iz Jabučete, naselja između Bjelovara i Virja.</p><p>Tele staro tri tjedna u ponedjeljak ujutro nije bilo u staji kad je Ivanova supruga <strong>Nada </strong>(63) došla nahraniti devetero teladi, koliko ih imaju Nadin i Ivanov sin <strong>Božidar </strong>(36) te snaha <strong>Ana</strong>, koji žive u 10-ak kilometara udaljenoj Rakitnici.</p><p>Ivan je pozvao sina i krenuli su tražiti tele, koje nosi ime po veterinaru koji je umjetno osjemenio Boškovu majku kravu. No teleta nigdje nije bilo. Pozvali su policiju. Boško je bio najmanji od sve teladi, s manje od 50 kilograma. Ivan nam govori kako su se sin i snaha Ana prije šest mjeseci vratili iz Irske. Zaradili su nešto novca i kupili kuću u Rakitnici, a na imanju odlučili malo pojačati kućni budžet uzgojem nekoliko teladi. I sin i snaha rade, pa je veći dio posla pao na roditelje, a to im je skoro i jedina zanimacija.</p><p>- Pogledajte ova vrata na staji, bila su zatvorena i ‘reza’ je bila spuštena, tako da Boško ni u kom slučaju nije mogao sam to otvoriti. Na vratima su strgani pantovi. Sve smo rekli policiji i oni su u ponedjeljak sastavili zapisnik. Mislim da je po tele došao netko tko dobro poznaje stanje kod nas – govori Ivan. Tele su tražili satima, ali od njega ni “mu” ni “bu”. No u utorak ujutro Božidar je prije posla došao nahraniti teliće, a Boško je stajao blizu staje.</p><p>Pozvao je oca, koji je dao svoje viđenje - da je netko ukrao tele, koje nema niti markicu, a kako se vijest o tome da je bila policija proširila selom, kradljivac ga je odlučio vratiti pred staju. Znade se tele zagubiti, ali ono glasanjem uzbudi kravu koja je u stanju provaliti i naći put izlaska iz staje kako bi mu pomogla. Obitelj Petolas uvjerena je da je lopov odlučio vratiti ukradeno tele.</p>